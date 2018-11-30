SÄ±ÄŸÄ±nmaevine yerleÅŸtirildi ama tehditler bitmedi

Evli olduÄŸu erkekten gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sistematik ÅŸiddet sonrasÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmaevine yerleÅŸtirilen M.Ã‡, eÅŸinin tehditlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Türkiye’de resmi verilere göre, 144 kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmaevi bulunuyor. KadÄ±n örgütleri tarafÄ±ndan yapÄ±sÄ± itibariyle eleÅŸtirilen sÄ±ÄŸÄ±nmaevlerinde sorunlar da bitmiyor. M.Ç, ÅŸiddetten kaçÄ±p sÄ±ÄŸÄ±nmaevine gitmek zorunda kalan kadÄ±nlardan. Evli olduÄŸu erkekten gördüÄŸü sistematik ÅŸiddet sonucunda önce emniyete baÅŸvuran ardÄ±ndan da sÄ±ÄŸÄ±nmaevine yerleÅŸtirilen M.Ç, eÅŸinin tehditlerini sürdürdüÄŸünü söyledi. SÄ±ÄŸÄ±nmaevinde yaÅŸamÄ±nÄ± idame ettiremediÄŸi için dÄ±ÅŸarÄ±da baÅŸka iÅŸlerde çalÄ±ÅŸan M.Ç, “KadÄ±nlarÄ±n genelde ölüm haberlerini görüyorum, ÅŸimdi ben de haber olur muyum?” sözleriyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korkuyu anlattÄ±.

18 YAÅžINDA ZORLA EVLENDÄ°RÄ°LDÄ°

MA'dan Nimet Ölmez'in haberine göre, EskiÅŸehir’e baÄŸlÄ± bir köyde ailesinin baskÄ±sÄ±yla 18 yaÅŸÄ±nda evlendirildiÄŸini belirten M.Ç, “Daha ellerimdeki kÄ±na dururken eÅŸim bana ÅŸiddet uygulamaya baÅŸladÄ±” dedi. BaÅŸka bir seçeneÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± için evlenmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ailesinin, "Aman kÄ±zÄ±mÄ±z evden çÄ±kmasÄ±n, kimse hakkÄ±mÄ±zda konuÅŸmasÄ±n" diyerek kendisini bu hayata mahkum ettiÄŸini ifade eden M.Ç, evliliÄŸinin ilk günlerinden itibaren ÅŸiddet görmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

YÄ±llarca çeÅŸitli iÅŸlerde çalÄ±ÅŸarak kazandÄ±ÄŸÄ± tüm parayÄ± eÅŸinin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen M.Ç, ÅŸöyle devam etti: “KazandÄ±ÄŸÄ±m parayla bu adam kendine araba aldÄ±. Onun bana uyguladÄ±ÄŸÄ± baskÄ±lardan dolayÄ± birçok iÅŸe girip çÄ±ktÄ±m. Bir iÅŸe baÅŸlardÄ±m, biraz çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra gelip, patronlarÄ±n yanÄ±nda ‘Sen niye böyle giyindin, niye geç kaldÄ±n?’ diyordu. BaÄŸÄ±rÄ±p çaÄŸÄ±rÄ±p beni o iÅŸten de alÄ±rdÄ±.” 6 yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu olduÄŸunu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet nedeniyle hep ailesinin evine gittiÄŸini ve aylarca dönmediÄŸini anlatan M.Ç, eÅŸi çocuÄŸunu elinden alÄ±r diye tekrar ona dönmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘ÅžÄ°DDETÄ° KABUL ETMEYECEÄžÄ°MÄ° ANLADIM’

Son yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet olayÄ±nÄ±n bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla olduÄŸunu belirten M.Ç, o gün oÄŸlumu alÄ±p evden çÄ±ktÄ±ktan sonra aynanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yüzünü görünce bir daha bunu kabul etmeyeceÄŸimi anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir taksi çaÄŸÄ±rÄ±p karakola gittiÄŸini anlatarak, “Orda sÄ±ÄŸÄ±nmaevine gitmek istediÄŸimi söyledim” dedi. 2 aydÄ±r sÄ±ÄŸÄ±nmaevinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren M.Ç, tanÄ±dÄ±k birinin kendisini gördüÄŸünü ve eÅŸine haber verdiÄŸini söyledi. M.Ç, bu durumla ilgili kaygÄ±larÄ±nÄ±, “ArtÄ±k nerede olduÄŸumu biliyor. Beni telefonla sÄ±k sÄ±k arayÄ±p ‘gelip orayÄ± yÄ±kacaÄŸÄ±m, daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±m’ diyor. Can güvenliÄŸim yok, baÅŸka ÅŸehre gönderecekler. Bir umut yeni bir hayata baÅŸlayabilirim diye düÅŸünüyorum” dedi.

‘BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° ÇOCUÄžUN BABADA KALMASINI Ä°STEDÄ°’

BoÅŸanma davasÄ± açtÄ±ktan sonra eÅŸinin mahkemeye yalan beyanlarla dolu 4 sayfalÄ±k bir dilekçe yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen M.Ç, 6 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸunun da geçici vekaletinin babasÄ±na verildiÄŸini ifade etti. ÇocuÄŸunu almak için yeni bir hayata baÅŸlamak istediÄŸini anlatan M.Ç, “EÅŸim mahkemeye verdiÄŸi dilekçede, ÅŸiddete uÄŸramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±, darp raporunun yalan olduÄŸunu, beni ‘ÇocuÄŸumla ilgilenmeyen ahlakÄ± yerinde olmayan bir kadÄ±n’ olarak yazmÄ±ÅŸ. Bunlara mahkeme inanÄ±r mÄ±, buna göre karar verir mi bilmiyorum” dedi. BilirkiÅŸinin hem kendisiyle hem de eÅŸiyle ayrÄ± görüÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve çocuÄŸun babada kalmasÄ±nÄ± uygun bulduÄŸunu anlatan M.Ç, ÅŸunlarÄ± söyledi: “BilirkiÅŸiye, ne yapmam gerektiÄŸini, nasÄ±l bir hayat kuracaÄŸÄ±m ki çocuÄŸumu bana veresiniz diye sordum. Onlar da sürekli EskiÅŸehir’e ailenin yanÄ±na gitmemi söylediler. Oysa biliyorum ailemin evinden bundan çok da farklÄ± bir hayatÄ±m olmayacak.”

‘KÖYDE BABA, EVDE KOCA’

BU tür durumlarda ailenin kadÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen M.Ç, “Köyde baba burada ise koca var. Ben iki hayat arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m. Giyimimden, makyajÄ±ma, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÅŸ yerine kadar her ÅŸeyin hesabÄ±nÄ± vermek zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yorum. EÅŸim de sürekli çocuÄŸu bana karÅŸÄ± kullanÄ±yor ki, vazgeçip ona döneyim. Avukat, çocuÄŸumu almak için, birilerin davada ÅŸahit olmasÄ± gerektiÄŸini söylüyor. Hangi arkadaÅŸÄ±mÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± çaldÄ±ysam eÅŸimin korkusundan ÅŸahit olmayÄ± kabul etmedi. SÄ±ÄŸÄ±nmaevi kadÄ±nlara sadece bir çatÄ± veriyor. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ± bunlarla nasÄ±l baÅŸ edebileceÄŸimi kimse bana söylemiyor. Bir sürü iÅŸ yeriyle konuÅŸtum, kadÄ±n kurumunda kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ± öÄŸrendiklerinde ‘Sen iÅŸimize yaramazsÄ±n gelme’ diyorlar. GittiÄŸim yerde sÄ±fÄ±rdan bir düzen kursam bile, eÅŸim çocuÄŸumu görme bahanesiyle gelip yine hayatÄ±mÄ± zehir edecek. Bunca kadÄ±nÄ±n nasÄ±l öldürüldüÄŸünü ÅŸimdi daha iyi anlÄ±yorum. Korkmuyorum kendime güveniyorum. Yeter ki daha fazla destek olsun. KadÄ±nlar birbirinin elinden tutabilsinler” dedi. (Ä°zmir/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 14:30

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