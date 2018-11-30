BabalarÄ±nÄ±n Ã§ite baÄŸladÄ±ÄŸÄ± 2 Ã§ocuk kurtarÄ±ldÄ±, baba gÃ¶zaltÄ±nda

Osmaniye'de babalarÄ±nÄ±n 'yaramazlÄ±k yaptÄ±klarÄ±' bahanesiyle Ã§ite baÄŸladÄ±ÄŸÄ± 3 ve 5 yaÅŸlarÄ±ndaki 2 Ã§ocuk kurtarÄ±ldÄ±, baba gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Osmaniye'de Mahmut E. isimli baba , 'yaramazlÄ±k yaptÄ±klarÄ±' bahanesiyle 3 ve 5 yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ±nÄ± evlerinin yanÄ±ndaki ahÄ±rÄ± çevreleyen demir çite ellerinden iple baÄŸladÄ±. Çevredekilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen polis, iki çocuÄŸu baÄŸlÄ± olduklarÄ± yerden kurtarÄ±p, baba Mahmut E.’yi gözaltÄ±na aldÄ±.

Olay merkez FakÄ±uÅŸaÄŸÄ± Mahallesi’nde meydana geldi. VatandaÅŸlar biri kÄ±z iki çocuÄŸun, demir çitlere baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± görünce polis haber verdi. Ä°hbar üzerine bölgeye gelen polis, 3 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet E. ve ablasÄ± 5 yaÅŸÄ±ndaki Ragad E.’yi iple baÄŸlandÄ±klarÄ± çitten kurtardÄ±. YaklaÅŸÄ±k bir saat baÄŸlÄ± kaldÄ±klarÄ± belirlenen çocuklar, saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, olayla ilgili baba Mahmut E. ise gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor. (Osmaniye/DHA)

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