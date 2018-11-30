AvcÄ±lar'da kriz forumu: Ortak mÃ¼cadele fabrika Ã¶nlerine taÅŸÄ±nmalÄ±

AvcÄ±lar BarÄ±ÅŸ ManÃ§o KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde iÅŸÃ§i ve emekÃ§ilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Krize karÅŸÄ± emeÄŸin buluÅŸmasÄ±' forumu dÃ¼zenlendi.

DÄ°SK, KESK, TMMOB, TTB ile çok sayÄ±da siyasi parti ve derneÄŸin içerisinde yer aldÄ±ÄŸÄ± 70’ten fazla kurum dün AvcÄ±lar BarÄ±ÅŸ Manço Kültür Merkezinde düzenlenen “Krize karÅŸÄ± emeÄŸin buluÅŸmasÄ±” etkinliÄŸinde buluÅŸtu. Forum ÅŸeklinde gerçekleÅŸen etkinliÄŸe kurum temsilcileri, iÅŸçi ve emekçiler krize karÅŸÄ± yapÄ±lacak eylem ve etkinliklere iliÅŸkin önerilerde bulundu. YapÄ±lan konuÅŸmalarda mücadelenin sanayi havzalarÄ±na, fabrika önlerine taÅŸÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

Sinevizyon gösterimiylebaÅŸlayan forumda açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk yaptÄ±. Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizini, siyasi krizle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± belriten Öztürk, iktidarÄ±n ekonomik krizi reddetmesinin bir anlamÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± çünkü hepimizin çarÅŸÄ±ya-pazara çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, elektrik-su-doÄŸalgaz faturalarÄ±mÄ±zla ve iÅŸsizlikle ekonomik krizi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade etti. Krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçi ve emekçilere çÄ±karÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Öztürk, krizin sorumlusunun sermaye ve 16 yÄ±ldÄ±r ülkeyi yöneten AKP olduÄŸuna dikkat çekti.

KRÄ°ZÄ° EN ÇOK BÄ°Z Ä°ÅžÇÄ°LER HÄ°SSEDÄ°YORUZ

Forumda söz alan iÅŸçiler, krizi en fazla kendilerinin hissettiÄŸini ve bunu her gün birebir yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söylediler. ÇeÅŸitli partilere oy veren insanlarÄ±n ÅŸu süreçte oy verdiÄŸi partileri eleÅŸtirmeye ve sorgulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan dikkat çeken bir iÅŸçi, “UlaÅŸmamÄ±z gereken kesim belli. Nerede çalÄ±ÅŸÄ±yorsak öncelikle oradaki insanlara ulaÅŸmamÄ±z gerekiyor. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na ulaÅŸmak gerçekten zor deÄŸil. Biz çok uzaklarda yaÅŸamÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

Forumun sonunda söz alan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bu kriz, 16 yÄ±ldÄ±r ülkeyi yöneten Adalet ve KalkÄ±nma Partisinin krizidir. Bu kriz yÄ±llardÄ±r ülkeyi yöneten sermaye iktidarlarÄ±nÄ±n krizidir. Bu krizin faturasÄ±nÄ± bizlere ödetmek isteyenlere karÅŸÄ± bu yürüyüÅŸ son derece önemlidir, anlamlÄ±dÄ±r ve tarihsel bir görevdir hepimiz açÄ±sÄ±ndan.”

MÜCADELENÄ°N SANAYÄ° HAVZALARINA TAÅžINMALI

Forumda yapÄ±lan konuÅŸmalarda ÅŸu öneriler öne çÄ±ktÄ±:

â– Krize karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan bu ortak mücadelenin, sanayi havzalarÄ±na, fabrika önlerine taÅŸÄ±nmasÄ±

â– Asgari ücrete iliÅŸkin mücadele programÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±

â– Gerek Ä°stanbul üçüncü bölge, gerekse Ä°stanbul genelindeki iÅŸçi direniÅŸlerine destek verilmesi ve bu direniÅŸlerin birleÅŸtirilmesi

â– Tüm kesimleri bu mücadele katmak için yerel çalÄ±ÅŸmalarÄ± güçlendirmek, mücadeleyi kapÄ± komÅŸumuza kadar derinleÅŸtirmek, imza kampanyalarÄ±nÄ± etkili biçimde sürdürmek. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 14:13

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