Kayseri'de hastanede asit ÅŸiÅŸesi kÄ±rÄ±ldÄ±, panik yaÅŸandÄ±

Kayseri Åžehir Hastanesi'nde personel asetik asit ÅŸiÅŸesini elinden dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼, etrafa koku ve duman yayÄ±ldÄ±, koridor boÅŸaltÄ±ldÄ±.

Kayseri Åžehir Hastanesi'nde, laboratuvarda görevli bir personelin depoda elinden düÅŸürdüÄŸü asetik asit ÅŸiÅŸesinin kÄ±rÄ±lmasÄ±yla koridora koku ve duman yayÄ±ldÄ±. KÄ±sa süreli paniÄŸe neden olay sÄ±rasÄ±nda koridor boÅŸaltÄ±ldÄ±, temizlik ve havalandÄ±rma çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. BaÅŸhekim Prof. Dr. Ä°lhami Çelik, "Duman ve kokudan dolayÄ± önlem aldÄ±k, sorun yok" dedi.

Kayseri Åžehir Hastanesi'nde laboratuvarda görevli bir personel depodayken elinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± asetik asit ÅŸiÅŸesini düÅŸürdü. KÄ±rÄ±lan ÅŸiÅŸeden asetik asidin dökülmesiyle koridora koku ve duman yayÄ±ldÄ±, panik yaÅŸandÄ±. Olaya müdahale eden yetkililerin talimatÄ±yla laboratuvardaki personel dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. HastalarÄ±n girmesinin yasak olduÄŸu koridor da boÅŸaltÄ±ldÄ±, havalandÄ±rma ve temizlik çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Laboratuvar ve koridor, temizlik çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden hizmete açÄ±ldÄ±.

Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Hastane BaÅŸhekimi Prof. Dr. Ä°lhami Çelik ile birlikte laboratuvarda incelemelerde bulundu. SaÄŸlÄ±k Müdürü Benli, olayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "LaboratuvarÄ±n depo kÄ±smÄ±nda bir personelin asit ÅŸiÅŸesini düÅŸürmesi sonucu o ortama koku yayÄ±lmasÄ± üzerine önlem alÄ±ndÄ±. Orada zaten vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z yok, sadece çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kardÄ±k. OranÄ±n havalandÄ±rÄ±lmasÄ± ve gerekli dezenfektan iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ± sonucu herhangi bir hayatÄ± tehdit edecek bir durum bulunmamaktadÄ±r. Basit bir uygulama ile temizlik gerçekleÅŸtirildi. Koku ve dumandan dolayÄ± sadece tedbir alÄ±ndÄ±, baÅŸka bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok" ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸhekim Çelik de sadece tedbir amaçlÄ± önlem alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi, "Koku ve duman vardÄ±, bu yüzden gerekli önlemleri aldÄ±k. Sadece çalÄ±ÅŸanlar etkilenmesin diye önlem aldÄ±k. Hastalar zaten oraya girmiyor, orada hasta yok. Duman ve kokudan dolayÄ± önlem aldÄ±k, sorun yok" dedi. (Kayseri/DHA)

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