3 kardeÅŸten biri viyadÃ¼k inÅŸaatÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

ViyadÃ¼k inÅŸaatÄ±nda kardeÅŸini kaybeden Mustafa Canpolat: Orada biri hata yaptÄ± ama kim bilmiyorum.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapÄ±mÄ± devam eden 7 nolu viyadüÄŸe beton döküldüÄŸü sÄ±rada beton bloÄŸun ters dönerek üzerindeki iÅŸçilerle birlikte yaklaÅŸÄ±k 30 metreden düÅŸmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mehmet SÄ±ddÄ±k Canpolat'Ä±n kardeÅŸi Mustafa Canpolat, viyadükte yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. Mustafa Canpolat kardeÅŸiyle arasÄ±nda 1-2 metre mesafe olduÄŸunu ve olay anÄ±nda bir çatÄ±rtÄ± duyduÄŸunu, arkasÄ±na döndüÄŸünde ise aÄŸabeyinin düÅŸtüÄŸünü söyledi.

3 KARDEÅž VÄ°YADÜK Ä°NÅžAATINDA ÇALIÅžIYORDU

Viyadük inÅŸaatÄ±nda 2 kardeÅŸi ile birlikte çalÄ±ÅŸan, viyadüÄŸün çöktüÄŸü sÄ±rada demirlere tutunan Mustafa Canpolat, “ÇalÄ±ÅŸÄ±yordum. SÄ±ddÄ±k yanÄ±mdaydÄ±, Öztürk abi onun yanÄ±ndaydÄ±. AramÄ±zda 1 - 2 metre mesafe vardÄ±. AÄŸabeyimden malzeme istedim. ArkamÄ± döndüm bir çatÄ±rtÄ± geldi. Bir döndüm ki aÄŸabeyim yok. Demire tutundum, dönene kadar yanÄ±mdaki arkadaÅŸÄ±m gitti. BaktÄ±m kardeÅŸim Ali'ye baÄŸÄ±rdÄ±m, 'SÄ±ddÄ±k nerede?' dedim. Bana 'SÄ±ddÄ±k düÅŸtü' dedi" diyerek yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

'ORADA BÄ°RÄ° HATA YAPTI AMA KÄ°M BÄ°LMÄ°YORUM'

Ä°ÅŸçi Mustafa Canpolat, “Ne olduÄŸunu hiç bilmiyorum. Bir hata var ve bir hata oluÅŸmuÅŸ. Orada kalÄ±p var, çalÄ±ÅŸma var. Ben kimi suçlayayÄ±m, kime ne diyeyim. Orada biri hata yaptÄ± ama kim bilmiyorum. Ä°ÅŸ güvenliÄŸi var, ÅŸantiye ÅŸefi var, patron var, kalÄ±pçÄ±sÄ± var. Beton bloÄŸun kaç ton olduÄŸunu bilmiyorum ama çok kalÄ±ndÄ±” dedi. (Kocaeli/DHA)

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