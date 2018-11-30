Ä°talya'da iÅŸsizlik artmaya devam ediyor

Ä°talya'da iÅŸsizlik oranÄ±, eylÃ¼l ayÄ±ndan sonra ekimde de artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Ãœlkede iÅŸsizlik oranÄ±, ekimde yÃ¼zde 10,6 oldu.

Ä°talya'nÄ±n istatistik kurumu Istat'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre, iÅŸsizlik oranÄ±, ekimde yüzde 10,6 oldu. Ülkede ekim ayÄ±nda kayÄ±tlÄ± iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, 2 milyon 746 bin olarak belirlenirken, bir ay öncesine göre 0,5 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla 64 bin fazla gerçekleÅŸti.

Bu arada, genç iÅŸsizlik oranÄ±, eylül ayÄ±na kÄ±yasla ekimde 0,1 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 32,5 olarak açÄ±klandÄ±.

Ä°ÅŸsizlik, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dönemine göre ise geriledi. Ä°ÅŸsizlik oranÄ±, Ekim 2017'de yüzde 11,1 olmuÅŸtu. (AA)

www.evrensel.net