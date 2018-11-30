Ä°zmir'de sokak ortasÄ±nda kadÄ±na ÅŸiddete bÃ¼yÃ¼k tepki

Ä°zmir'de bir kadÄ±n, sokak ortasÄ±nda bir erkek tarafÄ±ndan ÅŸiddete maruz kaldÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ izleyenler yetkililere, 'SaldÄ±rganÄ± bulun' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ä°zmir'in KarabaÄŸlar ilçesinde ismi öÄŸrenilemeyen bir kadÄ±n, yolda yürürken tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yanÄ±ndaki erkek tarafÄ±ndan ÅŸiddete maruz kaldÄ±. SaldÄ±rganÄ±n kadÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet anlarÄ±, cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedilip sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±. Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± saldÄ±rgana tepki gösterip, yakalanarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için yetkililere çaÄŸrÄ±da bulundu.

DHA'dan Davut Can'Ä±n haberine göre olay, çarÅŸamba günü sabah saatlerinde, YeÅŸilyurt semtinde meydana geldi. Yolda yürüyen, isimleri ve yakÄ±nlÄ±k dereceleri öÄŸrenilemeyen kadÄ±n ile erkek, bir anda durup, tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ä°kili tartÄ±ÅŸÄ±rken park halindeki beyaz otomobiline yaklaÅŸan saldÄ±rgan, aracÄ±n açmak istediÄŸi kapÄ±sÄ±yla kadÄ±nÄ± itti. KadÄ±nÄ±n, yanÄ±ndaki erkek tarafÄ±ndan ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ± anlar, cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedilip sosyal medyadan paylaÅŸÄ±ldÄ±. Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±, saldÄ±rgana tepki gösterip, yakalanarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için yetkililere çaÄŸrÄ±da bulundu. (HABERMERKEZÄ°)

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