Seyhan Belediyesi dar gelirli vatandaÅŸlara soÄŸan daÄŸÄ±ttÄ±

Adana Seyhan Belediye BaÅŸkanÄ± Zeydan Karalar, dar gelirli vatandaÅŸlara kilo fiyatÄ± 5 liraya kadar Ã§Ä±kan soÄŸan yardÄ±mÄ±nda bulundu.

Adana'nÄ±n Seyhan Belediyesi, soÄŸan fiyatÄ±nÄ±n kilosunun 5 TL'ye kadar yükselmesi üzerine dar gelirli vatandaÅŸlara 10'ar kiloluk çuvallar halinde soÄŸan yardÄ±mÄ±nda bulundu.

Seyhan Belediye BaÅŸkanÄ± Zeydan Karalar, fiyatÄ±nÄ±n yükselmesi nedeniyle dar gelirli vatandaÅŸlarÄ±n yemek yaparken soÄŸan kullanamaz hale geldiÄŸini söyledi. Bu nedenle ihtiyacÄ± olan vatandaÅŸlara soÄŸan daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Karalar, “SoÄŸan çok pahalandÄ±ÄŸÄ± için vatandaÅŸ soÄŸan alamaz duruma geldi. Biz de soÄŸan alamayan vatandaÅŸlara soÄŸan alÄ±p daÄŸÄ±tÄ±yoruz. Tabi çiftçimizi de korumamÄ±z lazÄ±m. Çiftçinin de ektiÄŸi ürünün hakkÄ±nÄ± almasÄ± lazÄ±m. Ama vatandaÅŸÄ±n da alabileceÄŸi noktada olmasÄ± lazÄ±m. Biz daha önce karpuz ve narenciye ürünleri daÄŸÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±k. Åžimdi de soÄŸan daÄŸÄ±ttÄ±k” dedi. (DHA)

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