AÄ°HM kararÄ± sonrasÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tahliyesi iÃ§in yapÄ±lan baÅŸvuru reddedildi.

HDP’nin önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) kararÄ± sonrasÄ± tahliyesi için yapÄ±lan baÅŸvuru mahkeme tarafÄ±ndan reddedildi.

Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan DemirtaÅŸ’Ä±n avukatlarÄ±ndan Ramazan Demir, tahliye talebinin “AÄ°HM kararÄ± kesinleÅŸmedi” gerekçesiyle kabul edilmediÄŸini belirtti.

AVUKAT RAMAZAN DEMÄ°R: MAHKEME GEREKÇESÄ° 'AÄ°HM KARARI KESÄ°NLEÅžMEDÄ°' OLDU

Demir, “Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi AÄ°HM kararÄ±na raÄŸmen Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verdi. Mahkeme gerekçe olarak da AÄ°HM kararÄ± henüz kesinleÅŸmedi demiÅŸ, sonra da Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’na yazÄ± yazmÄ±ÅŸlar öyle deÄŸil mi diye. Bu rezaletin tarifi yok” ifadelerini kullandÄ±.

Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi AÄ°HM kararÄ±na raÄŸmen Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verdi. Mahkeme gerekçe olarak da AÄ°HM kararÄ± henüz kesinleÅŸmedi demiÅŸ,sonra da Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’na yazÄ± yazmÄ±ÅŸlar öyle deÄŸil mi diye.Bu rezaletin tarifi yok. — Ramazan Demir (@ramazandmr) 30 KasÄ±m 2018

AÄ°HM’in tutukluluÄŸun devam ettirilmesi için kabul etmediÄŸi gerekçeleri tekrar gerekçe yapmÄ±ÅŸlar. — Ramazan Demir (@ramazandmr) 30 KasÄ±m 2018

Avukat Benan Molu da DemirtaÅŸ’Ä±n tahliye edilmemesinin suç olduÄŸunu belirtti. Molu, “Åžahin Alpay’da AYM kararÄ±na uymaya direnen yerel mahkemeler, bu kez de Ä°HAM kararÄ±na uymaya direndi. AÄ°HM’nin ‘derhal tahliye edin’ kararÄ±nÄ±n yerine getirilmesi için kararÄ±n kesinleÅŸmiÅŸ olmasÄ±na gerek yok. AÄ°HM kararÄ±na raÄŸmen cezaevinde tutulduÄŸu her saniye, suç iÅŸleniyor” dedi.

Åžahin Alpay'da AYM kararÄ±na uymaya direnen yerel mahkemeler, bu kez de Ä°HAM kararÄ±na uymaya direndi. Ä°HAM'Ä±n 'derhal tahliye edin' kararÄ±nÄ±n yerine getirilmesi için kararÄ±n kesinleÅŸmiÅŸ olmasÄ±na gerek yok. Ä°HAM kararÄ±na raÄŸmen cezaevinde tutulduÄŸu her saniye, suç iÅŸleniyor. https://t.co/eynWtgTQIj — Benan Molu (@BenanMolu) 30 KasÄ±m 2018

HDP: MAHKEME KARARI TAMAMEN POLÄ°TÄ°KTÄ°R

HDP, Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin AÄ°HM kararÄ±nÄ± tanÄ±mamasÄ±na tepki gösterdi. Konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Toplanan heyet AÄ°HM kararÄ±nÄ± uygulamamÄ±ÅŸ, tutukluluÄŸun devamÄ±na karar vermiÅŸtir. Bu açÄ±kça Anayasa ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi ihlalidir.

Bir kez daha belirtelim ki, AÄ°HM’in DemirtaÅŸ kararÄ±ndaki ‘derhal serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n’ ifadesi bir bireysel önlem önerisidir ve yerel mahkeme Anayasa’nÄ±n 90. Maddesi’ne ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin 46. Maddesi’ne baÄŸlÄ± olarak bu kararÄ± uygulamak durumundadÄ±r.

Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tamamen politik nedenlerle, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve yürütmenin baskÄ±sÄ± ile bugünkü kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Mahkeme heyeti, aynen DemirtaÅŸ’Ä±n ve diÄŸer milletvekillerimizin tutuklanmalarÄ±nda olduÄŸu gibi hukuki deÄŸil siyasi nedenlerle bir karar vermiÅŸtir.

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin kararÄ±nÄ±n kesinleÅŸmediÄŸini iddia etmek, ayrÄ±ca bunu Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’na yazÄ± yazarak sormak zaman kazanmak için atÄ±lmÄ±ÅŸ akÄ±l dÄ±ÅŸÄ± ve hukuk dÄ±ÅŸÄ± adÄ±mlardÄ±r. KazanÄ±lan zamanda, DemirtaÅŸ hakkÄ±nda Ä°stinaf Mahkemesi’nde bekleyen kararÄ±n onanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak için yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir manevradÄ±r.

YargÄ± bir kez daha siyaset yapmÄ±ÅŸtÄ±r, yürütme baskÄ±sÄ± ile hareket etmiÅŸtir ve bu heyet büyük bir vebal altÄ±ndadÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

AVUKATLAR TAHLÄ°YE BAÅžVURUSUNUN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPMIÅžTI

HDP’nin önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n avukatlarÄ±, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin (AÄ°HM) 20 KasÄ±m’da müvekkillerine dair verdiÄŸi “tutukluluÄŸuna son verilmesi” kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne yaptÄ±klarÄ± tahliye baÅŸvurusuna dair açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±. Avukatlar açÄ±klamalarÄ±nda, AHÄ°M kararÄ± sonrasÄ± tahliye baÅŸvurusunda bulunduklarÄ± mahkemeden kararÄ±n tercümesinin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kendilerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ile birlikte karar verileceÄŸinin belirtildiÄŸini paylaÅŸtÄ±. Bu doÄŸrultuda, söz konusu kararÄ±n BakanlÄ±kça dün itibariyle mahkemeye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

‘TAHLÄ°YE DIÅžINDA HER TÜRLÜ KARAR HUKUK DIÅžIDIR’

Türkiye’nin Avrupa Konseyi (AK) üyesi, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin (AÄ°HS) tarafÄ± ve AÄ°HM’in yargÄ± yetkisini kabul eden bir ülke olduÄŸunu hatÄ±rlatan avukatlar açÄ±klamalarÄ±nda ÅŸunlarÄ± belirtti: “YargÄ± makamlarÄ±nÄ±n SayÄ±n DemirtaÅŸ ile ilgili AÄ°HM’ce verilen kararÄ± tartÄ±ÅŸma ya da bu kararÄ±n aksine bir karar verme yetkisinin ‘SözleÅŸmenin 46’Ä±ncÄ± Maddesi ve Anayasa’nÄ±n 90/5 maddesi’ uyarÄ±nca bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, derhal tahliye kararÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki her türlü karar hukuk dÄ±ÅŸÄ± ve görevi kötüye kullanma olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizerek, Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nden bir an evvel SayÄ±n DemirtaÅŸ’Ä±n tahliyesine karar vermesini beklediÄŸimizi kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z.”

DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ±ndan Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ, kararÄ±n uygulanÄ±p uygulanmamasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, kararÄ±n uygulanmasÄ± için atacaklarÄ± adÄ±mlarÄ± Mezopotamya AjansÄ±’na (MA) deÄŸerlendirdi.

'MAHKEMENÄ°N TARAFISINIZ'

ErdoÄŸan'Ä±n sözlerini “yargÄ±ya doÄŸrudan müdahale” olarak tanÄ±mlayan YalçÄ±ndaÄŸ, muhalif ve Kürt siyasetçilerin yargÄ±lanmasÄ±nda yargÄ±lamalara sÄ±k sÄ±k müdahale edilmesinin sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan bir durum olduÄŸunu belirtti. Ä°ktidar kanadÄ±ndan gelen açÄ±klamalarÄ±, “Türkiye'nin AÄ°HM'e taraf olduÄŸunun unutularak yapÄ±lmÄ±ÅŸ açÄ±klamalar” ÅŸeklinde deÄŸerlendiren YalçÄ±ndaÄŸ, bu durumu “vahim” olarak niteleyerek, “Çünkü mahkemenin tarafÄ±sÄ±nÄ±z, 1990 yÄ±lÄ±ndan beri zorunlu yargÄ± yetkisi tanÄ±mÄ±ÅŸ, 1987 yÄ±lÄ±ndan beri bireysel baÅŸvuru yöntemini kabul etmiÅŸ. 1954 yÄ±lÄ±ndan beri Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi (AÄ°HS) seni baÄŸlÄ±yor” dedi.

Müvekkillerinin tahliye edilmesine yönelik verdiÄŸi dilekçelere mahkeme tarafÄ±ndan yanÄ±t verilmediÄŸini aktaran YalçÄ±ndaÄŸ, “EÅŸ zamanlÄ± bir biçimde bu açÄ±klamalarÄ± da yan yana koyduÄŸunuz zaman, bir hamle hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± var. Bir hamle için butona basÄ±lmÄ±ÅŸ durumda” ifadesini kullandÄ±.

'YENÄ° BÄ°R BAÅžVURU AYM'DE'

AÄ°HM kararÄ±nda, DemirtaÅŸ'Ä±n tutuklanmasÄ±nÄ±n siyasi saiklerle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair AÄ°HS'nin 18'inci maddesi kapsamÄ±nda Türkiye'nin ilk defa mahkum edildiÄŸini hatÄ±rlatan YalçÄ±ndaÄŸ, “Elinizde bütün bu ihlallerin siyasi saiklerle gerçekleÅŸtiÄŸini ortaya koyan bir mahkeme kararÄ± var. Ama hükümet tarafÄ±ndan yapÄ±lan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ± yan yana koyduÄŸumuzda bunun devam ettiÄŸini görüyorsunuz. Ä°ÅŸte bu sebepledir ki hem haksÄ±z ve hukuka aykÄ±rÄ± tutuklama gayet keyfi bir biçimde devam ediyor. Ama aynÄ± zamanda hukuki deÄŸil, siyaseten yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için de yeni bir baÅŸvuru Anayasa Mahkemesi önüne götürülmüÅŸ durumda, bu hafta itibariyle” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 16:25

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