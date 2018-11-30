AÄ°HMâ€™in DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ±n tercÃ¼mesi mahkemeye ulaÅŸtÄ±

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, AÄ°HMâ€™in DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ±n tercÃ¼mesini mahkemeye gÃ¶nderdi. DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ± Anayasa Mahkemesi'ne baÅŸvurduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, AÄ°HM’in Selahattin DemirtaÅŸ ilgili verdiÄŸi kararÄ±n tercümesini yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. DemirtaÅŸ’Ä±n avukatlarÄ± AÄ°HM’in verdiÄŸi tahliye kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± için Anayasa Mahkemesi’ne baÅŸvurduklarÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±.

HDP’nin önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n avukatlarÄ±, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin (AÄ°HM) 20 KasÄ±m’da müvekkillerine dair verdiÄŸi “tutukluluÄŸuna son verilmesi” kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne yaptÄ±klarÄ± tahliye baÅŸvurusuna dair açÄ±klama yaptÄ±.

Avukatlar açÄ±klamalarÄ±nda, AHÄ°M kararÄ± sonrasÄ± tahliye baÅŸvurusunda bulunduklarÄ± mahkemeden kararÄ±n tercümesinin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kendilerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ile birlikte karar verileceÄŸinin belirtildiÄŸini paylaÅŸtÄ±. Bu doÄŸrultuda, söz konusu kararÄ±n BakanlÄ±kça dün itibariyle mahkemeye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

‘TAHLÄ°YE DIÅžINDA HER TÜRLÜ KARAR HUKUK DIÅžIDIR’

KararÄ±n tercümesinin ulaÅŸmasÄ± nedeniyle avukatlarÄ±n gözleri ÅŸimdi mahkemenin nasÄ±l bir karar alacaÄŸÄ±nda.

Türkiye’nin Avrupa Konseyi (AK) üyesi, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin (AÄ°HS) tarafÄ± ve AÄ°HM’in yargÄ± yetkisini kabul eden bir ülke olduÄŸunu hatÄ±rlatan avukatlar, açÄ±klamalarÄ±nda ÅŸunlarÄ± belirtti: “YargÄ± makamlarÄ±nÄ±n SayÄ±n DemirtaÅŸ ile ilgili AÄ°HM’ce verilen kararÄ± tartÄ±ÅŸma ya da bu kararÄ±n aksine bir karar verme yetkisinin ‘SözleÅŸmenin 46’Ä±ncÄ± Maddesi ve Anayasa’nÄ±n 90/5 maddesi’ uyarÄ±nca bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, derhal tahliye kararÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki her türlü karar hukuk dÄ±ÅŸÄ± ve görevi kötüye kullanma olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizerek, Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nden bir an evvel SayÄ±n DemirtaÅŸ’Ä±n tahliyesine karar vermesini beklediÄŸimizi kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z.”

DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ±ndan Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ, kararÄ±n uygulanÄ±p uygulanmamasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, kararÄ±n uygulanmasÄ± için atacaklarÄ± adÄ±mlarÄ± Mezopotamya AjansÄ±’na (MA) deÄŸerlendirdi.

'MAHKEMENÄ°N TARAFISINIZ'

ErdoÄŸan'Ä±n sözlerini “yargÄ±ya doÄŸrudan müdahale” olarak tanÄ±mlayan YalçÄ±ndaÄŸ, muhalif ve Kürt siyasetçilerin yargÄ±lanmasÄ±nda yargÄ±lamalara sÄ±k sÄ±k müdahale edilmesinin sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan bir durum olduÄŸunu belirtti. Ä°ktidar kanadÄ±ndan gelen açÄ±klamalarÄ±, “Türkiye'nin AÄ°HM'e taraf olduÄŸunun unutularak yapÄ±lmÄ±ÅŸ açÄ±klamalar” ÅŸeklinde deÄŸerlendiren YalçÄ±ndaÄŸ, bu durumu “vahim” olarak niteleyerek, “Çünkü mahkemenin tarafÄ±sÄ±nÄ±z, 1990 yÄ±lÄ±ndan beri zorunlu yargÄ± yetkisi tanÄ±mÄ±ÅŸ, 1987 yÄ±lÄ±ndan beri bireysel baÅŸvuru yöntemini kabul etmiÅŸ. 1954 yÄ±lÄ±ndan beri Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi (AÄ°HS) seni baÄŸlÄ±yor” dedi.

Müvekkillerinin tahliye edilmesine yönelik verdiÄŸi dilekçelere mahkeme tarafÄ±ndan yanÄ±t verilmediÄŸini aktaran YalçÄ±ndaÄŸ, “EÅŸ zamanlÄ± bir biçimde bu açÄ±klamalarÄ± da yan yana koyduÄŸunuz zaman, bir hamle hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± var. Bir hamle için butona basÄ±lmÄ±ÅŸ durumda” ifadesini kullandÄ±.

'YENÄ° BÄ°R BAÅžVURU AYM'DE'

AÄ°HM kararÄ±nda, DemirtaÅŸ'Ä±n tutuklanmasÄ±nÄ±n siyasi saiklerle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair AÄ°HS'nin 18'inci maddesi kapsamÄ±nda Türkiye'nin ilk defa mahkum edildiÄŸini hatÄ±rlatan YalçÄ±ndaÄŸ, “Elinizde bütün bu ihlallerin siyasi saiklerle gerçekleÅŸtiÄŸini ortaya koyan bir mahkeme kararÄ± var. Ama hükümet tarafÄ±ndan yapÄ±lan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ± yan yana koyduÄŸumuzda bunun devam ettiÄŸini görüyorsunuz. Ä°ÅŸte bu sebepledir ki hem haksÄ±z ve hukuka aykÄ±rÄ± tutuklama gayet keyfi bir biçimde devam ediyor. Ama aynÄ± zamanda hukuki deÄŸil, siyaseten yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için de yeni bir baÅŸvuru Anayasa Mahkemesi önüne götürülmüÅŸ durumda, bu hafta itibariyle” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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