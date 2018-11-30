FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/EVRENSEL
YapÄ±cÄ± ve Atalay Gezi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ifade veriyor
Gezi eylemlerine dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ±'ndan MÃ¼cella YapÄ±cÄ± ve Can Atalay ifadeye veriyor.
Gezi eylemlerine dönük yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ±'ndan Mücella YapÄ±cÄ± ve Can Atalay ifadeye vermek üzere Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’ne gitti.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen 'Gezi soruÅŸturmasÄ±' kapsamÄ±nda Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Åžube MüdürlüÄŸü Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ±'ndan Avukat Can Atalay, TMMOB Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Tayfun Kahraman, Sosyalist Yeniden KuruluÅŸ Partisi (SYKP) Parti Meclis üyesi Ahmet Saymadi'nin ardÄ±ndan Mimarlar OdasÄ± Ä°stanbul Büyükkent Åžubesi yöneticilerinden yüksek mimar Mücella YapÄ±cÄ± da ifadeye çaÄŸÄ±rdÄ±.
Bugün Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’ne giden Atalay ve YapÄ±cÄ±’nÄ±n ifadelerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.
GeçtiÄŸimiz günlerde TMMOB Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Tayfun Kahraman ifade vermiÅŸti.
Emniyetin soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, dosyada çok sayÄ±da isim olduÄŸu belirtiliyor. (HABER MERKEZÄ°)