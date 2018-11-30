YapÄ±cÄ± ve Atalay, Gezi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ifade verdi

Gezi eylemlerine dÃ¶nÃ¼k soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lan Can Atalay ve MÃ¼cella YapÄ±cÄ±, iÅŸlemleri sonrasÄ± emniyetten ayrÄ±ldÄ±.

Gezi eylemlerine dönük yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ±'ndan Mücella YapÄ±cÄ± ve Can Atalay ifadeye vermek üzere Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’ne gitti. Kendilerine Gezi eylemleri ve Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ±'na iliÅŸkin sorular yöneltilen Can Atalay ve Mücella YapÄ±cÄ± iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan emniyet müdürlüÄŸünden ayrÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen 'Gezi soruÅŸturmasÄ±' kapsamÄ±nda Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Åžube MüdürlüÄŸü Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ±'ndan Avukat Can Atalay, TMMOB Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Tayfun Kahraman, Sosyalist Yeniden KuruluÅŸ Partisi (SYKP) Parti Meclis üyesi Ahmet Saymadi'nin ardÄ±ndan Mimarlar OdasÄ± Ä°stanbul Büyükkent Åžubesi yöneticilerinden Yüksek Mimar Mücella YapÄ±cÄ± da ifadeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

Atalay ve YapÄ±cÄ±'ya Gezi eylemleri ve Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ±'na iliÅŸkin sorular yöneltildiÄŸi belirtildi.

GeçtiÄŸimiz günlerde TMMOB Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Tayfun Kahraman ifade vermiÅŸti.

Emniyetin soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, dosyada çok sayÄ±da isim olduÄŸu belirtiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 21:58

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