CHP Adana Milletvekili Orhan SÃ¼merâ€™in, AladaÄŸ yurt faciasÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, yurt ve pansiyonlarda etkin denetim Ã¶nergesi reddedildi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’in, AladaÄŸ yurt faciasÄ±nÄ±n ikinci yÄ±l dönümünde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, yurt ve pansiyonlarÄ±n daha etkin bir ÅŸekilde denetlenmesine iliÅŸkin önergesi reddedildi.

CHP, AladaÄŸ faciasÄ±nÄ±n yÄ±l dönümünde Adana Milletvekili Sümer’in Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± okullardaki öÄŸrencilerin yurt ve pansiyonlardaki barÄ±nma sorunlarÄ±na iliÅŸkin araÅŸtÄ±rma önergesinin görüÅŸülmesini, grup önerisi olarak TBMM Genel Kurulu’nun gündemine getirdi. CHP Adana Milletvekili Sümer, Genel Kurul’da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada AladaÄŸ’daki kÄ±z öÄŸrenci yurdunda çÄ±kan yangÄ±nda 11'i kÄ±z öÄŸrenci, 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin üzerinden iki yÄ±l geçtiÄŸini anÄ±msattÄ±. YangÄ±ndan sonra delillerin karartÄ±lmasÄ± uÄŸruna AladaÄŸ’daki yurdun bir gecede yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sümer, yangÄ±ndan sonra yönetmeliÄŸe uygun olmayan kaç yurdun denetlendiÄŸini, uygun koÅŸullarÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± için kaç yurdun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

'ALADAÄž BÄ°R YÜZLEÅžMEDÄ°R'

Sümer ÅŸöyle konuÅŸtu: “AladaÄŸ yangÄ±nÄ± aslÄ±nda her geçen gün eÄŸitim sistemimizde yaÅŸanan sorunlara tutulmuÅŸ bir aynadÄ±r, bir yüzleÅŸmedir çünkü dönemin AladaÄŸ Ä°lçe Millî EÄŸitim Müdürü Mehmet AktaÅŸ görevi ihmal suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± hâlde Adana'nÄ±n en gözde okullarÄ±ndan biri olan Çukurova AGÄ°AD Ortaokulu’na müdür olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±r; adeta ödüllendirilmiÅŸtir. AladaÄŸ’da can veren minik yavrularÄ±n kemiklerini sÄ±zlatan, ailelerini yaralayan, tuz basan bu konuyu ben Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±m. SayÄ±n Milli EÄŸitim BakanÄ±mÄ±za yanÄ±tlanmasÄ± talebiyle bir ay önce bir soru önergesi verdim, SayÄ±n Bakana sordum: On beÅŸ yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanan bu kiÅŸinin atanmasÄ±ndaki gerekçe nedir? Ama SayÄ±n Bakan buna yanÄ±t verme ihtiyacÄ± bile duymadÄ±; oysa mevzuat çok açÄ±k, bu kiÅŸinin buraya atanmasÄ± doÄŸru deÄŸil, yasal deÄŸil, etik deÄŸil. O hâlde bu kiÅŸi neden ödüllendirildi? ÖÄŸrencileri devletin yurduna deÄŸil yanan bu yurda yönlendirdiÄŸi için mi ödüllendirdi? SorarÄ±m sizlere: Bu atama kararÄ±na imza atanlarÄ±n, AladaÄŸ'daki acÄ±lÄ± annelerin, babalarÄ±n yÄ±llardÄ±r aÄŸlamaktan kan çanaÄŸÄ± olan gözlerine bakacak yüzü var mÄ±dÄ±r? Önergeme yanÄ±t vermediniz ama lütfen skandal olan yanlÄ±ÅŸtan dönün, bu atamayÄ± iptal edin. Bu ülkedeki bir tekevladÄ±mÄ±zÄ±n bÄ±rakÄ±n canÄ±, tek birinin gözyaÅŸÄ± damlasÄ± bile tüm kontenjanlardan, koltuklardan daha kÄ±ymetlidir”

'SORUMLU KÄ°M OLACAKTI?'

Devletin korumasÄ± altÄ±nda bulunan çocuklar için en iyi ortamÄ± oluÅŸturma görevi olduÄŸunu hatÄ±rlatan Sümer, “Denetimleri sÄ±klaÅŸtÄ±rmak, kontrol mekanizmalarÄ± oluÅŸturmamÄ±z gerekiyor. Ama BakanlÄ±k, yÄ±lda sadece bir defa yaptÄ±ÄŸÄ± denetimle denetim yapmÄ±ÅŸ gibi gösteriyor. Üstüne basa basa soruyoruz: AladaÄŸ’daki yangÄ±ndan sonra yönetmeliÄŸe uygun olmayan, uygun nitelikte personel çalÄ±ÅŸtÄ±rmayan kaç yurt ve pansiyon denetlendi? KaçÄ±nÄ±n bugüne kadar ÅŸartlarÄ± uygun hâle getirildi? Uygun koÅŸullarÄ± taÅŸÄ±mayan kaç yurt kapatÄ±ldÄ±? Bu yurtlardan kaç çocuk pansiyonlu okullara nakil oldu? Ama herkes suspus. Niçin? Çünkü etkin bir denetim yok, çünkü çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n kÄ±ymeti yok” KonuÅŸmasÄ±nda, Feke’de yine bir pansiyonda çÄ±kan yangÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ve bir facianÄ±n eÅŸiÄŸinden dönüldüÄŸünü belirten Sümer, “Anne babalar, öÄŸrenciler tedirgin.Çünkü Feke’de öÄŸrencilerin kaldÄ±ÄŸÄ± pansiyonda bir hafta içinde tam 3 yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Allah korusun, bu facia yaÅŸansaydÄ± bunun sorumlusu kim olacaktÄ±?” diye sordu.

AKPâ€™li vekile gÃ¶re AladaÄŸ'Ä± anmak provokasyonmuÅŸ

Sümer, geçen dönem kurulan komisyon raporunun dahi görüÅŸülmediÄŸini anÄ±msattÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Meclis’te yeni bir araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ±nÄ± ve bir kez daha benzer acÄ±larÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için etkin denetimler konusunda önlemler alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi. GörüÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda AK Parti adÄ±na konuÅŸan Bursa Milletvekili Osman Mesten’in, “Bugün, okulöncesinden lise son sÄ±nÄ±fa kadar ülkemizde yaklaÅŸÄ±k 18 milyon öÄŸrencimiz var, yaklaÅŸÄ±k 900 bin Suriyeli öÄŸrenciyi de katarsak neredeyse 19 milyona yaklaÅŸan ortaöÄŸrenim öÄŸrencisine sahibiz. Bu kadar öÄŸrencinin olduÄŸu bir yerde her zaman beklemediÄŸimiz hadiseler, müessif hadiseler olabilir sözleri” tepkilere neden oldu. Yeni bir araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ± talebi kabul edilmedi. (HABER MERKEZÄ°)

AladaÄŸ yangÄ±nÄ±nda Ã¶lenlerin aileleri Meclise gelerek adalet istedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 12:12

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