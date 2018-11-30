'SavaÅŸa hayÄ±r demek, barÄ±ÅŸ istemek suÃ§ olamaz'

EMEP yÃ¶neticisine 'HalkÄ±n bir kesiminin benimsediÄŸi dini deÄŸerleri alenen aÅŸaÄŸÄ±lama ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak' suÃ§lamasÄ±yla dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Hasret Gültekin KOZAN

KOCAELÄ°

Emek Partisi (EMEP) Körfez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Atilla Åžahin halkÄ±nda, Antalya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dönemde BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezi'ne (BÄ°MER) gizli isimli bir ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan gönderilen ihbar dilekçesiyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Antalya'da baÅŸlayan soruÅŸturma, Åžahin'in Körfez'e taÅŸÄ±nmasÄ±yla burada devam etti. Körfez Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± fezlekeyi soruÅŸturmayÄ± yapmaya ve muktezaya baÄŸlamaya yetkili olan Kocaeli AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Kocaeli KaçakçÄ±lÄ±k ÅžuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosunun 2018/7966 sayÄ±lÄ± iddianamesi ile açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± Kocaeli 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 21 Mart 2019 günü görülecek. Konuyla ilgili gazetemize konuÅŸan Atilla Åžahin, "SuçlamalarÄ± kabul etmiyorum. PaylaÅŸÄ±mlarÄ±n arasÄ±nda CNN Türk'ten de gönderiler var, onlar hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±?" dedi.

'BUNLARIN SUÇ OLDUÄžUNU KABUL ETMÄ°YORUM'

2016 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±n kimliÄŸi gizli bir kiÅŸi tarafÄ±ndan BÄ°MER'e ÅŸikayet edildiÄŸini belirten Åžahin, "O dönem ülkede ve bölgede yoÄŸun savaÅŸ tamtamlarÄ± çalÄ±yordu. Partimiz de 'Katliama dur de, barÄ±ÅŸ için birleÅŸ' ÅŸiarÄ±yla bir kampanya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ona dair yaptÄ±ÄŸÄ±m paylaÅŸÄ±mlar dahi suç diye önüme konuldu. CNN Türk, Radikal ve Evrensel Gazetelerinden de haberler paylaÅŸtÄ±m, yorum dahi yapmadan hem de. Onlar da ÅŸikayet edilmiÅŸ. Ben bunlarÄ±n suç olduÄŸunu kabul etmiyorum. SavaÅŸa hayÄ±r demek, barÄ±ÅŸ istemek suç olamaz" dedi.

BazÄ± gönderileri de ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Åžahin, "Kendi kiÅŸisel görüÅŸlerimi yansÄ±tan paylaÅŸÄ±mlarda da bulundum tabi. BunlarÄ± da ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda kabul ediyorum ve suçlamalarÄ± kabul etmiyorum" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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