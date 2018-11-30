YeÅŸilÄ±rmak'tan Ã¶lÃ¼ balÄ±k topluyorlar

YeÅŸilÄ±rmak Nehri'nde telef olan balÄ±klar bazÄ± vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan toplanÄ±yor. Emniyet yetkilileri ise uyarÄ±yor: BalÄ±klar zehirli olabilir.

Amasya'da, YeÅŸilÄ±rmak Nehri'nde telef olan sazan ve yayÄ±n balÄ±klarÄ± kÄ±yÄ±ya vurmaya devam ediyor. YeÅŸilÄ±rmak Nehri’nde solungaçlarÄ±na çamur dolmasÄ± ve sudaki oksijen oranÄ±nÄ±n düÅŸmesi sonucu telef olduÄŸu deÄŸerlendirilen ölü balÄ±klar bazÄ± vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan toplanÄ±yor. Emniyet yetkilileri ise balÄ±klarÄ±n zehirli olabilecekleri ihtimaline karÅŸÄ±n vatandaÅŸlarÄ± uyarÄ±yor.

Sinan HarmancÄ±'nÄ±n haberine göre, YeÅŸilÄ±rmak Nehri kÄ±yÄ±sÄ±nda dün suyun renginin koyulaÅŸmasÄ± sonrasÄ± çok sayÄ±da ölü sazan ve yayÄ±n balÄ±klarÄ± kÄ±yÄ±ya vurdu. YeÅŸilÄ±rmak Nehri'nde telef olan balÄ±klar kÄ±yÄ±ya vurmaya devam ediyor. Amasya Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü ekipleri, YeÅŸilÄ±rmak Nehrin'den aldÄ±ÄŸÄ± su numunelerini inceliyor. YeÅŸilÄ±rmak Nehri’nde solungaçlarÄ±na çamur dolmasÄ± ve sudaki oksijen oranÄ±nÄ±n düÅŸmesi sonucu telef olduÄŸu deÄŸerlendirilen ölü balÄ±klar bazÄ± vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan toplanÄ±yor.

'ZEHÄ°RLÄ° OLABÄ°LÄ°R, BALIKLARI IRMAÄžA GERÄ° BIRAKIN'

Polis ekipleri, balÄ±k toplayan vatandaÅŸlarÄ± 'zehirli' olabilecekleri yönünde uyarÄ±yor. Köprü üzerinde bazÄ± vatandaÅŸlar nehri izlerken bazÄ±larÄ± ise polis ekiplerinin tüm uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen can çekiÅŸen ölü balÄ±klarÄ± toplamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ekipler vatandaÅŸlarÄ± sözlü olarak uyararak yakaladÄ±klarÄ± balÄ±klarÄ± tekrar Ä±rmaÄŸa bÄ±rakmalarÄ±nÄ± istiyor.

KÄ±yÄ±da nehri izleyen Seyit TanrÄ±verdi, “Hayvan haklarÄ±nÄ± koruyanlar nerede?,Bir araba köpeÄŸe çarpsa herkes ayaÄŸa kalkÄ±yor. Milyonlarca balÄ±k öldü burada, nerede bu insanlar? Bu sene 3’üncü kez toplu balÄ±k ölümleri meydana geldi. Ä°ki gündür balÄ±klar telef oluyor" dedi. (Amasya/DHA)

FotoÄŸraf: Sinan HarmancÄ±/DHA

FotoÄŸraf: Sinan HarmancÄ±/DHA

FotoÄŸraf: Sinan HarmancÄ±/DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 11:39

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