CNN Filistinâ€™i destekleyen yorumcuyu kovdu

ABD merkezli CNN televizyon kanalÄ±, BM'de Filistin Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸma sonrasÄ± yorumcusu Marc Lamont Hillâ€™in gÃ¶revine son verdi.

Filistin’i ziyaret ettikten sonra BirleÅŸmiÅŸ Milletler’de (BM) konuÅŸma yapan Lamont Hill, CNN'deki iÅŸinden kovuldu.

CNN BasÄ±n Sözcüsü Barbara Levin, Lamont Hill’in neden kovulduÄŸuna dair net bir açÄ±klama yapmaktan kaçÄ±narak, “Marc Lamont Hill artÄ±k CNN’de çalÄ±ÅŸmÄ±yor” dedi.

BM’de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Filistin halkÄ±nÄ±n gündelik hayatta maruz kaldÄ±ÄŸÄ± zorluklara dikkat çeken Lamont Hill, “Nehirden denize özgür Filistin” ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail destekçisi gruplar, Lamont Hill’in öÄŸretim görevlisi olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Temple Üniversitesine ve CNN'e seslenerek Hill'in iÅŸine son verilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Temple Üniversitesince yapÄ±lan açÄ±klamada, “Lamont Hill’in BM’de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadaki sözleri sadece kendisini baÄŸlamaktadÄ±r. Bir vatandaÅŸ olarak söylemiÅŸ olduÄŸu sözler Anayasa tarafÄ±ndan korunmaktadÄ±r” ifadeleri yer almÄ±ÅŸtÄ±.

CNN’in ise baskÄ±lar sonrasÄ±nda Lamont Hill'in iÅŸine son vermesi tepkilere yol açtÄ±.

Lamont Hill, kendisine yönelik tepkiler sonrasÄ±nda sosyal medya hesabÄ± Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Filistin’in özgürlüÄŸünü destekliyorum. Filistin’in kendisine dair kararlarÄ± kendisinin vermesini destekliyorum. Ä°srail’in politikalarÄ±na ve yaptÄ±klarÄ±na ÅŸiddetle karÅŸÄ±yÄ±m. Yahudi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Yahudilerin öldürülmesini ya da konuÅŸmamdan dolayÄ± bana atfedilen benzeri sözleri desteklemiyorum. Bütün hayatÄ±mÄ± bunlarla savaÅŸarak geçirdim.” (Washington/AA)

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