SarÄ±yer'de istinat duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼; bir ev hasar gÃ¶rdÃ¼

SarÄ±yer ZekeriyakÃ¶y'de bir binanÄ±n istinat duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼. Ã‡Ã¶ken duvar bir evin duvarÄ±nda hasar meydana getirdi. Åžans eseri kimse yaralanmadÄ±.

SarÄ±yer Zekeriyaköy'de bir binanÄ±n istinat duvarÄ± çöktü. Çöken istinat duvarÄ± bir evin duvarÄ±nda hasar meydana getirdi.

Olay Eski Zekeriyaköy Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlÄ± binanÄ±n istinat duvarÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarÄ± bir evin duvarÄ±nda hasar meydana getirdi. Duvardaki hasarÄ± gören 5 yaÅŸÄ±ndaki ÇÄ±nar Çetin ve babaannesi Seher Çetin büyük korku yaÅŸadÄ±. Babaanne ile torun yara almadan kurtuldu. Ä°stinat duvarÄ±nÄ±n çöktüÄŸünü öÄŸrenince iÅŸ yerinde evine dönen baba Åženol Çetin, eÅŸi Arife Çetin'in olayÄ± haber verdiÄŸini belirterek, "Çökme sÄ±rasÄ±nda çocuÄŸum yatakta uyuyordu. Sabah saat 08.00 civarÄ±ydÄ±. Sese uyanmÄ±ÅŸlar, deprem oluyor sanmÄ±ÅŸlar" dedi.

Ä°stinat duvarÄ±ndaki çökmenin ardÄ±ndan bir kedinin yavrularÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ± görüldü. Kedi daha sonra yavrularÄ±nÄ± buldu. (DHA)

FotoÄŸraf: Zeki Günal/DHA

FotoÄŸraf: Zeki Günal/DHA

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