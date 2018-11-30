Vali BektaÅŸ: KaÃ§ak maden ocaklarÄ±nda Ã¶lmek, iÅŸÃ§ilerin kaderi olamaz

Zonguldak Valisi kaÃ§ak maden ocaklarÄ±yla ilgili konuÅŸtu. â€˜Devlet yeterince fedakarlÄ±k yapÄ±yorâ€™ diyerek kaÃ§ak maden sahiplerini eleÅŸtirdi.

Zonguldak Valisi ErdoÄŸan BektaÅŸ, 21 KasÄ±m'da 3 iÅŸçinin ölümünün ardÄ±ndan tekrar gündeme gelen, ruhsatsÄ±z iÅŸletilen kaçak ocaklarla ilgili "Kaçak maden ocaklarÄ±nda ölmek; iÅŸçilerimizin, insanÄ±mÄ±zÄ±n kaderi olamaz. Buna 'kader' diyorlar. Adam dinamitle patlata patlata gidiyor, ocaÄŸÄ±n havalandÄ±rmasÄ± yok. Bu, nasÄ±l bir kaza? Bu, kaza olmaz. Bu, bile bile lades demek. Kimsenin hayatÄ±nÄ± göz göre göre feda etmesine göz yumamayÄ±z" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Zonguldak Valisi ErdoÄŸan BektaÅŸ gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Vali BektaÅŸ, 21 KasÄ±m'da 3 iÅŸçinin ölümünün ardÄ±ndan tekrar gündeme gelen, ruhsatsÄ±z iÅŸletilen kaçak ocaklarla ilgili gerekli mücadelenin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. BektaÅŸ, 3213 sayÄ±lÄ± 'Maden Kanunu' kapsamÄ±nda ruhsatsÄ±z üretim yapanlara 3 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasÄ± verildiÄŸini ayrÄ±ca infazÄ±n tamamlanmasÄ±ndan itibaren 10 yÄ±l boyunca madencilik faaliyeti yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Kaçak ocaklarla ilgili çalÄ±ÅŸma yapacaklarÄ±nÄ± söyleyen Vali BektaÅŸ, "Kaçak maden ocaklarÄ±nda ölmek; iÅŸçilerimizin, insanÄ±mÄ±zÄ±n kaderi olamaz. Buna 'kader' diyorlar. Bu iÅŸin kaçak olmayan yollardan yapÄ±lma ÅŸekli var ve getirisi az deÄŸil” dedi.

MadenciliÄŸin iyi bir iÅŸ olduÄŸunu ve devletin yeterince fedakarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Vali, “Burada belli maliyetleri sübvanse ediyor. Burada birtakÄ±m boÅŸluklardan yararlanarak, hayatÄ±mÄ±z pahasÄ±na ruhsatsÄ±z, hiçbir tedbir almadan madencilikte Ä±srar etmek çok makul bir iÅŸ deÄŸil. Ona müsaade etmemek için ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

‘GEREKLÄ° ÖNLEMLER ALINMIYOR KADER DENÄ°YOR’

Vali BektaÅŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Ne demek kaçak? Ruhsat yok. Niye? Ruhsat almak için gerekli ÅŸartlarÄ± yerine getirmiyor. Nedir bu ÅŸartlar? Ä°ÅŸçi güvenliÄŸi için gerekli ÅŸartlar. Yani diyor ki 'OcaÄŸa hava bir yerden girip diÄŸer yerden hava çÄ±kmasÄ± lazÄ±m.' Yani havalandÄ±rma bacasÄ± olmasÄ± lazÄ±m. YapmamÄ±ÅŸ. Ondan sonra ne diyoruz? 'Takdir-i ilahi' diyoruz, 'Kader' diyoruz. HayÄ±r. Öyle bir ÅŸey yok. Neyin kaçaÄŸÄ±? Tedbirin kaçaÄŸÄ±.” (HABER MERKEZÄ°)

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