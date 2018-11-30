Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Yurt genelinde etkili olan saÄŸanak, yerini kara bÄ±raktÄ±. Bolu ve Ã‡anakkale kent merkezleri beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Bolu'da TEM otoyolunda ulaÅŸÄ±m yavaÅŸladÄ±.

Yurt genelinde etkili olan saÄŸanak, yerini kara bÄ±raktÄ±. Bolu ve Çanakkale kent merkezleri karla kaplandÄ±. Çanakkale'de sabah evlerinden çÄ±ktÄ±klarÄ±nda beyazlar içindeki ÅŸehri gören vatandaÅŸlar, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± sevinçle karÅŸÄ±ladÄ±. Bolu'da ise TEM otoyolunda ulaÅŸÄ±m yavaÅŸladÄ±.

Gece saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Bolu kent merkezi karla kaplandÄ±. Kent merkezinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± 5 santimetre olarak ölçüldü. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± D-100 yolu ve TEM yolunun Bolu DaÄŸÄ± geçiÅŸinde de etkili oldu. AralÄ±klarla devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Bolu DaÄŸÄ±'nda kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±. TEM'in Ankara yönünün Bolu DaÄŸÄ± Tüneli'ni de kapsayan KaynaÅŸlÄ± ve Abant giÅŸeleri arasÄ±ndaki bölümünde süren yol çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi. KarayollarÄ± ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±. Ekipler, özellikle yoÄŸunluÄŸun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± D-100 yolunun Ankara istikametinde çalÄ±ÅŸmalara aÄŸÄ±rlÄ±k verdi. Polis ekipleri de sürücülerin, kÄ±ÅŸ lastikleri olmadan yola çÄ±kmamalarÄ±, trafik iÅŸaret ve iÅŸaretçilerine uymalarÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. (DHA)

FotoÄŸraf: Murat Küçük/Bolu-DHA

FotoÄŸraf: Burak Gezen/Çanakkale-DHA

FotoÄŸraf: Burak Gezen/Çanakkale-DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 10:38

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