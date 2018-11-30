Sendika yazÄ±sÄ±ndan kÄ±nama aldÄ±, mahkeme â€˜ceza anayasaya aykÄ±rÄ±â€™ dedi

Ã–ÄŸretmen Beyazâ€™a, EÄŸitim Senâ€™in haberini okulun Whatsapp grubundan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle verilen kÄ±nama cezasÄ± sendikal Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n ihlali sayÄ±ldÄ±.

Matematik öÄŸretmeni Halit Beyaz’a, görev yaptÄ±ÄŸÄ± okulun Whatsapp grubundan EÄŸitim Sen’in haberini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle verilen kÄ±nama cezasÄ± sendikal özgürlüÄŸün ihlali sayÄ±ldÄ±.

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir’de bulunan Göl Ortaokulu’nda matematik öÄŸretmeni olarak görev yapan Halit Beyaz, üyesi olduÄŸu EÄŸitim Sen’in internet sitesinde yer alan bir haberi okulun WhatsApp grubundan yorumsuz olarak paylaÅŸtÄ±. Okul yöneticilerinin ve öÄŸretmenlerin de olduÄŸu gruba atÄ±lan haber, “Siyasi ve ideolojik propaganda” yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle MEB’e ÅŸikâyet edildi. Åžikâyetin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅžanlÄ±urfa Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü, Valilik kararÄ±yla öÄŸretmen hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’nün görevlendirdiÄŸi müfettiÅŸlerin soruÅŸturmasÄ± sonucunda Beyaz’a “devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak” ÅŸekilde hareket ettiÄŸi iddiasÄ±yla kÄ±nama cezasÄ± verildi. Beyaz’Ä±n üyesi olduÄŸu EÄŸitim Sen, kÄ±nama cezasÄ±nÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±. DavanÄ±n görüldüÄŸü ÅžanlÄ±urfa 2’nci Ä°dare Mahkemesi, Beyaz ile okul yönetimi arasÄ±nda uyuÅŸmazlÄ±k olduÄŸunu belirleyerek Whatsapp grubuna atÄ±lan mesajÄ±n okul müdürünün gönderdiÄŸi bir mesaja karÅŸÄ±lÄ±k atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde bulundu.

‘SENDÄ°KAYA ÜYE OLMA ANAYASA’NIN 53’ÜNCÜ MADDESÄ°YLE GÜVENCE ALTINDADIR’

Mahkeme, cezalandÄ±rmanÄ±n Anayasa’ya aykÄ±rÄ± olduÄŸuna karar verdi. Mahkeme sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkÄ±nÄ±n Anayasa’nÄ±n 53’üncü maddesi ile güvence altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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