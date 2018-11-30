Pasaport, ehliyet harÃ§larÄ±, trafik cezalarÄ± yÃ¼zde 23.73 artacak

Pasaport ve ehliyet harÃ§larÄ±na yapÄ±lacak zam oranÄ± belli oldu.

BazÄ± vergi, harç ve cezalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±lacak olan yeniden deÄŸerleme oranÄ± 2018 için yüzde 23.73 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yer alan vergi usul kanunu genel tebliÄŸine göre, bu oran, aynÄ± zamanda 2018 yÄ±lÄ±na ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

Buna göre, gelecek yÄ±l pasaport, ehliyet harçlarÄ±, trafik cezalarÄ± ve motorlu taÅŸÄ±t vergisi yüzde 23.73 artÄ±rÄ±lacak. (HABER MERKEZÄ°)

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