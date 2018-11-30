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FotoÄŸraf: DHA
ÅžiÅŸli'de iÅŸ merkezindeki yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±
30 KasÄ±m 2018 09:52
ÅžiÅŸli'de bir iÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°tfaiyenin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
Ä°stanbul ÅžiÅŸli KuÅŸtepe'de 17 katlÄ± iÅŸ merkezinin 5. katÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Ä°tfaiye çÄ±kan yangÄ±nda mahsur kalanlarÄ± kurtardÄ±.
ÅžiÅŸli KuÅŸtepe'de 17 katlÄ± iÅŸ merkezinin 5. katÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°çeride mahsur kalan bir kadÄ±n pencereden baÄŸÄ±rarak yardÄ±m istedi. Bu sÄ±rada kadÄ±nÄ±n olay yerindeki kÄ±zÄ± gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Ä°tfaiye mahsur kalanlarÄ± kurtardÄ±.
YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saatlik müdahale sonucu yangÄ±n kontrol altÄ±na altÄ±na alÄ±nÄ±rken itfaiyenin çalÄ±ÅŸmasÄ± sürüyor. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 10:01
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