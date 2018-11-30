Trump, ErdoÄŸan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini iptal etti

Beyaz Saray, Trumpâ€™Ä±n ErdoÄŸan ile yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin neden iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±klamadÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n G20 Zirvesi kapsamÄ±nda planlanan görüÅŸmelerinden bazÄ±larÄ± iptal edildi. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin’le gorüÅŸmeyi iptal eden Trump, ErdoÄŸan ve Güney Kore lideri Moon’la da görüÅŸmeyecek.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Güney Kore BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in G20 Zirvesi kapsamÄ±nda bir araya geleceÄŸi görüÅŸme iptal edildi.

Trump’Ä±n Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile olan görüÅŸmesi de bugün Beyaz Saray tarafÄ±ndan iptal edildi. Putin ile olan toplantÄ±nÄ±n iptal sebebi olarak Rusya’nÄ±n geçtiÄŸimiz hafta Ukrayna ile Azak Denizi’inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerilim gerekçe gösterildi.

Ancak Beyaz Saray, Moon ve ErdoÄŸan ile yapÄ±lacak görüÅŸmelerin neden iptal edildiÄŸini açÄ±klamadÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net