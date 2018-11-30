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FotoÄŸraf: Ä°DO BasÄ±n BÃ¼lteni
BUDOâ€™dan sefer iptalleri
30 KasÄ±m 2018 07:58
BUDO bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferleriyle 08.30 ve 11.00'deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
AynÄ± gerekçeyle 08.30'daki Mudanya-Büyükçekmece, 09.30'daki Mudanya-Armutlu seferiyle 10.00'daki Armutlu-Eminönü/Sirkeci ve 10.30'daki Büyükçekmece-Mudanya seferleri de yapÄ±lamayacak. (AA)
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