Ä°stanbul'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na etkili oluyor

Ä°stanbul'da gece saatlerinde yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na etkili olmaya baÅŸladÄ±. FÄ±rtÄ±nanÄ±n etkisiyle BoÄŸaz'da ÅŸiddetli dalgalar oluÅŸtu.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'un yaptÄ±ÄŸÄ± fÄ±rtÄ±na ve yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ä°stanbul'da iki gündür aralÄ±klarla süren saÄŸanak yaÄŸmur ve rüzgâr gece saatlerinde etkisini arttÄ±rdÄ±. Rüzgar Özellikle BoÄŸaz çevresinde etkisini arttÄ±rarak fÄ±rtÄ±naya dönüÅŸtü. Eminönü, Üsküdar ve SarÄ±yer'de, fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkisiyle dalgalar yükselirken, BoÄŸaziçi adeta kahverengiye boyandÄ±. Sahilde yürüyüÅŸ yapan vatandaÅŸlar rüzgâr nedeniyle yürümekte zorluk çekti. (Ä°stanbul/DHA)

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