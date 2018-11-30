Yalova'da 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

MerkezÃ¼ssÃ¼ Yalova Ã‡Ä±narcÄ±k olan 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Deprem Marmara BÃ¶lgesi'nin birÃ§ok yerinde hissedildi.

Yalova'nÄ±n ÇÄ±narcÄ±k ilçesinde 4,1 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Deprem, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa, Ä°stanbul ve Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD), verilerine göre Yalova'nÄ±n ÇÄ±narcÄ±k ilçesinde saat 05.36'da Richter ölçeÄŸine göre 4.1 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 14 kilometre derinliÄŸinde gerçekleÅŸti. Deprem, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa, Ä°stanbul ve Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hissedildi. Depremin ardÄ±ndan, 1,5 ile 2,9 arasÄ±nda 5 artçÄ± sarsÄ±ntÄ± daha hissedildi.

BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü ise, depremin büyüklüÄŸünü 4.0, derinliÄŸini ise 7 kilometre olarak kaydetti.

Deprem nedeniyle can kaybÄ± yaÅŸanmazken, herhangi bir hasar bilgisi de bulunmuyor. (Yalova/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 07:45

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