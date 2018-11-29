FotoÄŸraf: Abdülhamid HoÅŸbaÅŸ/AA
BeÅŸiktaÅŸ, Sarpsborg karÅŸÄ±sÄ±nda 2-0 geriden gelip 2-3 kazandÄ±
UEFA Avrupa Liginde Sarpsborg'la karÅŸÄ±laÅŸan ve ilk yarÄ±yÄ± 2-0 yenik kapatan BeÅŸiktaÅŸ, ikinci yarÄ±da attÄ±ÄŸÄ± 3 golle sahadan galip ayrÄ±ldÄ±.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçÄ±nda Norveç ekibi Sarpsborg ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada ilk yarÄ±yÄ± 2-0 yenik kapatan BeÅŸiktaÅŸ, ikinci yarÄ±da attÄ±ÄŸÄ± 3 golle sahadan galip ayrÄ±ldÄ±.
MaçÄ±n 1. dakikasÄ±nda Sarpsborg 1-0 öne geçti. Ani geliÅŸen atakta savunmanÄ±n arkasÄ±na atÄ±lan topla buluÅŸan Muhammed, kaleci Karius'u çalÄ±mlayarak topu boÅŸ kaleye gönderdi: 1-0
6. dakikada Sarpsborg'un ikinci golü geldi. BeÅŸiktaÅŸ yarÄ± sahasÄ±nÄ±n ortasÄ±nda topla buluÅŸan Heintz'Ä±n uzak mesafeden ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak filelere gitti: 2-0
9. dakikada BeÅŸiktaÅŸ savunmasÄ±nÄ±n uzaklaÅŸtÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± topla ceza sahasÄ± içinde buluÅŸan Muhammed, kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±, bu oyuncunun vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak az farkla auta gitti.
21. dakikada ceza sahasÄ± sol çaprazÄ±nda Ljajic'in pasÄ±yla buluÅŸan Adriano'nun sert ÅŸutunda kaleci gole izin vermedi.
27. dakikada Adriano'nun ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan çektiÄŸi ÅŸut kaleci Vasyutin'de kaldÄ±.
35. dakikada Lens'in saÄŸdan ortaladÄ±ÄŸÄ± topla arka direkte buluÅŸan Ljajic'in ÅŸutunu Horn çizgi üzerinde engelleyerek meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kornere gönderdi.
39. dakikada saÄŸdan yapÄ±lan ortada topu uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan Dorukhan Toköz'ün müdahalesi yetersiz kaldÄ±. AltÄ±pasÄ±n sol çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Mortensen'in vuruÅŸunda Karius golü engelledi.
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± Sarpsborg'un 2-0 üstünlüÄŸüyle tamamlandÄ±.
BEÅžÄ°KTAÅž Ä°KÄ°NCÄ° YARIDA 3 GOL ATTI
Ä°lk yarÄ±yÄ± 2-0 yenik kapatan BeÅŸiktaÅŸ, 62'nci dakikada Lens'in ve 65'inci dakikada Love'un golleriyle durumu 2-2 yaptÄ±.
MaçÄ±n 90'Ä±ncÄ± dakikasÄ±nda siyah beyazlÄ±lar Lens'in ikinci golüyle öne geçti. Bu gol maç skorunu belirledi. (SPOR SERVÄ°SÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 09:51
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