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G20 Zirvesi iÃ§in Arjantin'e giden Merkel'in uÃ§aÄŸÄ± acil iniÅŸ yaptÄ±
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in uÃ§aÄŸÄ± teknik bir arÄ±za nedeniyle KÃ¶ln'e iniÅŸ yaptÄ±.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in G-20 zirvesi nedeniyle Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'e gitmek üzere havalanan uçaÄŸÄ±nÄ±n elektronik sistemlerdeki arÄ±za nedeniyle Köln havalimanÄ±na acil iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Airbus tipi uçakla 15 saat sürmesi planlanan uçuÅŸun, kalkÄ±ÅŸtan bir saat sonra aksadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
ArÄ±zanÄ±n, uçaÄŸÄ±n Hollanda hava sahasÄ± üzerindeyken meydana geldiÄŸi ve mürettebatÄ±n Arjantin istikametinden dönerek Köln HavalimanÄ±'na acil iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Merkel ve heyetinin yeni bir uçaÄŸa transfer edilmesi bekleniyor. Merkel'in zirveye gecikmesi ihtimaller dahilinde. (HABER MERKEZÄ°)
Die Feuerwehr erwartet die in Köln gestrandete Kanzlerin. Jetzt warten auf die Ersatzmaschine. #G20Summit #Merkel @RNDnewsroom pic.twitter.com/4CyblkUpW6— Gordon Repinski (@GordonRepinski) 29 KasÄ±m 2018