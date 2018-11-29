Ä°zmir'de 5 HDP ve DBP yÃ¶neticisi tutuklandÄ±

HDP'nin Ã¶nceki dÃ¶nem Ä°zmir Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± Mahfuz GÃ¼leryÃ¼z ve GÃ¼lay GÃ¼n Bilici'nin de aralarÄ±nda olduÄŸu 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.

26 KasÄ±m'da gözaltÄ±na alÄ±nan HDP önceki dönem Ä°zmir Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ±, MYK Üyesi Mahfuz Güleryüz ve PM Üyesi Gülay Gün Bilici; DBP önceki dönem Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Süleyman Gündüz ve parti üyesi Zahide Ertene'nin de aralarÄ±nda olduÄŸu 5 kiÅŸi, Menemen'de çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede "terör örgütü üyeliÄŸi" ve "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" iddialarÄ±yla tutuklandÄ±

26 KasÄ±m'da gözaltÄ±na alÄ±nan 24 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. 5 siyasetçi tutuklandÄ±, 7 kiÅŸi ise adli kontrol uygulamasÄ± ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ±yla Ä°zmir Adliyesi'ne sevk edilen diÄŸer 12 kiÅŸi de çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

'Beyaz Bayrak' operasyonu: GÃ¶zaltÄ±ndaki sendikacÄ±lar ifade veriyor

www.evrensel.net