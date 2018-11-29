Rusya: BM'nin yardÄ±mlarÄ± el Nusra'nÄ±n eline geÃ§iyor

Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Dimitry Polyanskiy, BMâ€™nin Suriyeâ€™ye gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±mlara El Nusraâ€™nÄ±n el koyduÄŸunu iddia etti.

Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Dimitry Polyanskiy, BM'nin Suriye'ye gönderdiÄŸi sÄ±nÄ±r ötesi yardÄ±mlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n terör örgütü el Nusra ve diÄŸer silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan ele geçirildiÄŸini ve söz konusu örgütlerin bu yolla ayda yaklaÅŸÄ±k 2 milyon dolar gelir saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

BM Güvenlik Konseyinde Suriye'de insani durumun görüÅŸüldüÄŸü oturumda, konseyin geçici üyelerinden Kuveyt ve Ä°sveç, BM'nin rejimin onayÄ± gerekmeden Suriye'ye sÄ±nÄ±r ötesi yardÄ±mlar yapmasÄ±na 2014 yÄ±lÄ±ndan beri olanak saÄŸlayan kararÄ±n yenilenmesini talep etti. Rusya da bu kararda deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Polyanskiy, BM'nin Suriye'ye gönderdiÄŸi sÄ±nÄ±r ötesi yardÄ±mlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n terör örgütü el Nusra ve diÄŸer silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan ele geçirilip haraca baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve söz konusu örgütlerin bu yolla ayda yaklaÅŸÄ±k 2 milyon dolar gelir elde ettiÄŸi iddiasÄ±nda bulundu.

Polyanskiy, sahadaki durumun önemli ölçüde deÄŸiÅŸtiÄŸini ve sÄ±nÄ±r ötesi yardÄ±m mekanizmasÄ±nda önleyici tedbir niteliÄŸinde bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

SÄ±nÄ±r ötesi yardÄ±mlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan kararÄ±n süresi 10 Ocak'ta sona eriyor. Kuveyt ve Ä°sveç'in kararÄ±n yenilenmesi için konseye getireceÄŸi tasarÄ±nÄ±n ise aralÄ±k ayÄ±nda oylanmasÄ± bekleniyor.

Rusya, geçen yÄ±l karar yenilenirken veto yetkisini kullanmayarak çekimser kalmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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