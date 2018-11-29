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Krasnodar: 2 - Akhisarspor: 1
Krasnodar ile Akhisarspor arasÄ±ndaki UEFA karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Krasnodar'Ä±n 2-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sonuÃ§landÄ±.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu beÅŸinci haftasÄ±nda Rusya'nÄ±n Krasnodar ile Akhisarspor arasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸma Krasnodar'Ä±n 2-1'lik üstünlüÄŸüyle sonuçlandÄ±.
6. dakikada Wanderson'un yerden sert ÅŸutunda kaleci Lukac, topu kornere tokatladÄ±.
24. dakikada Akhisarspor, soldan kazandÄ±ÄŸÄ± korner atÄ±ÅŸÄ±nda golü buldu. Güray Vural'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± korner atÄ±ÅŸÄ±nda ön direkte Helder Barbosa'nÄ±n kafayla aÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ± topu önünde bulan Serginho'nun bekletmeden ÅŸutunda, meÅŸin yuvarlak filelere gitti: 0-1
25. dakikada rakip savunmanÄ±n hatasÄ±nda topu alan Manu, ceza alanÄ± içine girdiÄŸi anda yerden sert vurdu ancak kaleci meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kontrol etti.
38. dakikada Stotski'nin soldan ortasÄ±nda Akhisarspor ceza alanÄ± içinde kafalardan seken topla buluÅŸan Petrov'un ÅŸÄ±k vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak yan direÄŸe çarpÄ±p oyun alanÄ±na döndü. Akhisarspor, daha sonra tehlikeyi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.
48. dakikada Krasnodar Yuri Gazinski’nin golüyle beraberliÄŸi yakaladÄ±.
57. dakikada Krasnodar Ari’nin golüyle 2-1 öne geçti.
67. dakikada Akhisarspor oyuncusu Serginho sarÄ± kart gördü.
90+1’de Güray Vural sarÄ± kart gördü.
Maç Krasnodar’Ä±n 2-1’lik üstünlüÄŸüyle sona erdi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 22:56