FenerbahÃ§e: 0 - Dinamo Zagreb: 0

UEFA Avrupa Ligiâ€™nde FenerbahÃ§e Dinamo Zagrebâ€™i aÄŸÄ±rladÄ±. MaÃ§ golsÃ¼z eÅŸitlikle sonuÃ§landÄ±.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasÄ±nda Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸma golsüz eÅŸitlikle sona erdi. Fenerbahçe, bu sonuçla bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

10. dakikada Stojanovic'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sert ÅŸutunda ceza sahasÄ± içinde bulunan Gavranovic'e çarpan top kaleye giderken yön deÄŸiÅŸtirdi. Kaleci Harun Tekin, kontrpiyede kalmasÄ±na raÄŸmen meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kontrol etti.

17. dakikada Valbuena'nÄ±n pasÄ±yla ceza sahasÄ± içi sol çaprazÄ±nda topla buluÅŸan ve kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Benzia'nÄ±n vuruÅŸunda savunmada Stojanovic topa müdahale etti ve meÅŸin yuvarlak kornere gitti.

33. dakikada saÄŸdan topla hareketlenen BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±'nÄ±n pasÄ±nda ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸan Frey'in bekletmeden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta meÅŸin yuvarlak üstten farklÄ± ÅŸekilde auta çÄ±ktÄ±.

43. dakikada soldan ceza sahasÄ± içine giren Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n yerden ortasÄ±nda BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±'dan önce savunma müdahale ederek, topu kornere gönderdi.

AynÄ± dakikada Valbuena ile kullanÄ±lan köÅŸe vuruÅŸunda altÄ±pas üzerinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± golsüz eÅŸitlikle tamamlandÄ±.

54. dakikada soldan topla hareketlenen Valbuena'nÄ±n ortasÄ±nda penaltÄ± noktasÄ±nda iyi yükselen Frey'in kafa vuruÅŸunda top auta gitti.

74. dakikada Petkovic'in ceza yayÄ± içinden sol ayaÄŸÄ±yla plase vuruÅŸunda kaleci Harun topu kornere çeldi.

77. dakikada Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n soldan ortasÄ±nda ceza sahasÄ± içi saÄŸ çaprazda topla buluÅŸan BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±'nÄ±n vuruÅŸunda top farklÄ± ÅŸekilde auta gitti.

87. dakikada Ademi'nin pasÄ±yla ceza sahasÄ± içi saÄŸ çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Stojanovic'in vuruÅŸunda top direÄŸe çarparak auta çÄ±ktÄ±.

Maçta baÅŸka pozisyon olmadÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸma 0-0 sona erdi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 22:57

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