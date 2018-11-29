Macron G20 Zirvesi'nde Muhammed bin Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak ve hafta sonu düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katÄ±lmak üzere bulunduÄŸu Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'te Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Zirvede AvrupalÄ± ülkelerle gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini görüÅŸeceÄŸini belirten Macron, cinayete iliÅŸkin tüm gerçeklerin ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± istedi.

Macron, 30 KasÄ±m-1 AralÄ±k'ta Arjantin'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geleceÄŸini ve görüÅŸmede KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini ele alacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

“Türkiye ve Suudi Arabistan'da yürütülen soruÅŸturmanÄ±n devam etmesini, olayÄ±n aydÄ±nlatmasÄ±nÄ± ve uluslararasÄ± toplumun bu sürece dahil olmasÄ±nÄ± istiyorum” ifadelerini kullanan Macron, Yemen konusunda önceliÄŸinin insani yardÄ±mlarÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ulaÅŸmasÄ±, savaÅŸÄ±n bitmesi ve siyasi bir sürecin baÅŸlamasÄ± olduÄŸunu da sözlerine ekledi. (AA)

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