'Ã‡evrenin korunmasÄ±na yÃ¶nelik teklif' yasalaÅŸtÄ±: PoÅŸet 25 kuruÅŸ olacak

'Ã‡evre Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. AlÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetleri en az 25 kuruÅŸtan satÄ±lacak.

Çevre Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulundan geçti.

Kanuna göre, çevrenin korunmasÄ±, çevre kirliliÄŸinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poÅŸet, plastik ambalaj kullanÄ±mÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±, depozito uygulamasÄ±, kirliliÄŸin önlenmesine yönelik teminat alÄ±nmasÄ± gibi mekanizmalar kullanÄ±lacak.

Kanunla, üretici, ithalatçÄ± ve piyasaya sürenlerin bireysel olarak atÄ±k toplama faaliyetlerini yapabilmeleri ve yetkilendirilmiÅŸ kuruluÅŸ oluÅŸturma yükümlülüÄŸü zorunlu olmaktan çÄ±karÄ±ldÄ±.

Egzoz gazÄ± emisyon ölçümü yaptÄ±rmayan motorlu taÅŸÄ±t sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek. AynÄ± araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykÄ±rÄ± emisyona neden oluyorsa ceza 2 bin 500 liraya çÄ±kacak.

TaÅŸÄ±tÄ±n imalatÄ±nda bulunan egzoz gazÄ± emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanÄ±lan motorlu taÅŸÄ±t sahibine bin 250 lira, Egzoz GazÄ± Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasÄ±nda ilgili yönetmelikle düzenlenen ÅŸartlarÄ± kaybettiÄŸi tespit edildiÄŸi halde ölçüme devam eden veya tekniÄŸine ve belirlenen kurallara aykÄ±rÄ± ölçümler yapanlara 5 bin lira, belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara, belgelerde tahrifat yapanlara veya sahte belge düzenleyenlere 10 bin lira idari para cezasÄ± uygulanacak.

DÄ°ÄžER Ä°DARÄ° PARA CEZALARI

KatÄ± yakÄ±t özelliklerini saÄŸlamayan yakÄ±tlarÄ± ithal eden veya satanlarla, katÄ± yakÄ±tlarÄ±n depolanmasÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±, yüklenmesi, boÅŸaltÄ±lmasÄ± veya torbalanmasÄ±na iliÅŸkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin lira, belgelerin veya izinlerin alÄ±nmamasÄ± durumunda ise 15 bin lira idari para cezasÄ± verilecek.

Öngörülen yasaklara ve sÄ±nÄ±rlamalara aykÄ±rÄ± olarak petrol ve petrol türevleri tahliyesi veya deÅŸarjÄ± yapan tankerlerle katÄ± atÄ±k bÄ±rakan veya evsel atÄ±ksu deÅŸarjÄ± yapan diÄŸer deniz araçlarÄ±na uygulanan idari para cezalarÄ± da artÄ±rÄ±ldÄ±.

Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakÄ±t, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yaÄŸlÄ± atÄ±k ve benzeri) tahliyesi veya deÅŸarjÄ± yapan tankerlerden, bin grostona kadar olanlar için groston baÅŸÄ±na 400 lira, bin ile 5 bin groston arasÄ±nda olanlara, bu miktar ve ilave her groston baÅŸÄ±na 100 lira, 5 bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave her groston baÅŸÄ±na 10 lira ceza uygulanacak.

Petrol türevleri veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diÄŸer deniz vasÄ±talarÄ±ndan, bin grostona kadar olanlar için groston baÅŸÄ±na 200 lira, bin ila 5 bin groston arasÄ±nda olanlara bu miktar ve ilave her groston baÅŸÄ±na 40 lira, 5 bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave her groston baÅŸÄ±na 10 lira ceza kesilecek.

KatÄ± atÄ±k bÄ±rakan veya evsel atÄ±ksu deÅŸarjÄ± yapan diÄŸer deniz araçlarÄ±ndan, bin grostona kadar olanlar için groston baÅŸÄ±na 100 lira, bin ile 5 bin groston arasÄ±nda olanlara bu miktar ve ilave her groston baÅŸÄ±na 20 lira, 5 bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave her groston baÅŸÄ±na 10 lira ceza verilecek.

Geri kazanÄ±m katÄ±lÄ±m payÄ±nÄ± ödemediÄŸi tespit edilenlere katÄ±lÄ±m payÄ± tutarÄ±nÄ±n yüzde 20 fazlasÄ± idari para cezasÄ± uygulanacak.

Depozito uygulanmadan yÄ±llÄ±k piyasaya sürülen ambalaj için, piyasaya sürenlere ton baÅŸÄ±na 100 lira, plastik poÅŸetleri ücretsiz verdiÄŸi tespit edilen satÄ±ÅŸ noktalarÄ±na depo alanÄ± hariç kapalÄ± satÄ±ÅŸ alanÄ±nÄ±n her metrekaresi için 10 lira idari para cezasÄ± verilecek.

Biyolojik çeÅŸitliliÄŸi tahrip edenler ile sulak alanlar için belirlenen koruma ve kullanÄ±m usul ve esaslarÄ±na aykÄ±rÄ± davrananlara, DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MüdürlüÄŸü ile taÅŸra teÅŸkilatÄ± birimlerince idari yaptÄ±rÄ±m uygulanacak.

AtÄ±klarÄ±n kaynaÄŸÄ±nda ayrÄ± biriktirilmesi ve toplanmasÄ± amacÄ±yla sÄ±fÄ±r atÄ±k yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine, kurum, kuruluÅŸ ve iÅŸletmelere teÅŸvik saÄŸlanacak.

GERÄ° KAZANIM KATILIM PAYI

Plastik alÄ±ÅŸveriÅŸ torbalarÄ± için satÄ±ÅŸ noktalarÄ±ndan 15 kuruÅŸ, lastik, akümülatör, piller ve araç bataryalarÄ±, otomotiv pilleri, madeni yaÄŸ, bitkisel yaÄŸ, elektrikli ve elektronik eÅŸya (televizyon, küçük ev aletleri, buzdolabÄ± ve soÄŸutucular gibi beyaz eÅŸyalar) piyasaya sürenlerden, ithalatçÄ±lardan belirtilen miktarlarda geri kazanÄ±m katÄ±lÄ±m payÄ± tahsil edilecek.

Bu ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzÄ±nÄ±n, farklÄ± bir ürünün, malzemenin, eÅŸyanÄ±n ithalatÄ±yla birlikte gerçekleÅŸmesi halinde, geri kazanÄ±m katÄ±lÄ±m payÄ± ithalatçÄ±dan tahsil edilecek. Listedeki tutarlar, her yÄ±l bir önceki yÄ±la iliÅŸkin olarak yeniden deÄŸerleme oranÄ±nda artÄ±rÄ±larak uygulanacak. CumhurbaÅŸkanÄ±, bu suretle tespit edilen tutarlarÄ± yarÄ±sÄ±na kadar artÄ±rmaya veya indirmeye yetkili olacak.

1 OCAK 2021'DEN Ä°TÄ°BAREN ZORUNLU OLACAK

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, çevre kirliliÄŸinin önlenmesi amacÄ±yla belirleyeceÄŸi ambalajlar için depozito uygulamasÄ±nÄ±, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu tutacak. Depozito kapsamÄ±ndaki ambalajlÄ± ürünlerin satÄ±ÅŸ noktalarÄ±, depozito uygulamasÄ± toplama sistemine katÄ±lÄ±m saÄŸlayacak.

KaynaklarÄ±n verimli yönetimi ve plastik poÅŸetlerden kaynaklanan çevre kirliliÄŸinin önlenmesi amacÄ±yla plastik poÅŸetler satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya veya tüketiciye ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruÅŸtan az olmamak üzere Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan oluÅŸturulacak komisyon aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla belirlenecek ve her yÄ±l için güncellenecek.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÄžÜNÜN GÖREV VE YETKÄ°LERÄ°

KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸünün görev ve yetkileri arasÄ±na, "otoyollarÄ±n habitatlarÄ± böldüÄŸü yerlerde DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MüdürlüÄŸünün görüÅŸünü alarak yaban hayvanlarÄ±nÄ±n geçiÅŸlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapmak", "otoyollarda yaban hayvanlarÄ±ndan kaynaklanacak trafik kazalarÄ±nÄ± önlemek maksadÄ± ile kafes tel çit yapmak" ve "karayollarÄ±na yaban hayvanlarÄ±nÄ±n muhtemel yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bölgelerde uyarÄ±cÄ± levhalar koymak" eklendi. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 20:54

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