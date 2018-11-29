YangÄ±n Ã§Ä±kan AVMâ€™de kÄ±sa sÃ¼reli paniÄŸin ardÄ±ndan alÄ±ÅŸveriÅŸ devam etti

Ankara Ã‡ankayaâ€™daki bir AVMâ€™de yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼re devam eden paniÄŸin ardÄ±ndan vatandaÅŸlar alÄ±ÅŸveriÅŸe devam etti.

Ankara'nÄ±n Çankaya ilçesindeki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin en üst katÄ±nda bulunan lokantanÄ±n havalandÄ±rma bacasÄ±nda çÄ±kan yangÄ±n paniÄŸe neden oldu. YangÄ±na raÄŸmen bina önünden ayrÄ±lmayan vatandaÅŸlar, itfaiye ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan sonra tekrar AVM’ye girerek alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya devam etti.

GaziosmanpaÅŸa Mahallesi Ä°ran Caddesi üzerindeki bir AVM'nin en üst katÄ±nda bulunan lokantanÄ±n havalandÄ±rma bacasÄ±nda akÅŸam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. AVM içindeki vatandaÅŸlar, bina içinde oluÅŸan yoÄŸun duman nedeniyle kÄ±sa sürede tahliye edildi. YangÄ±n, itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±sa sürede sündürüldü. YangÄ±na raÄŸmen bina önünden ayrÄ±lmadan bekleyen vatandaÅŸlarÄ±n itfaiye ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan sonra tekrar içeri girerek alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya devam etmeleri dikkati çekti. (Ankara/DHA)

www.evrensel.net