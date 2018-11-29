Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ Ä°sveÃ§li yazar Par Lagerkvist KÃ¼rtÃ§ede

Nobel Edebiyat Ã–dÃ¼llÃ¼ Ä°sveÃ§li Yazar Par Lagerkvistâ€™in KÃ¼rtÃ§eye Ã§evrilen romanÄ± Barabbas, Ä°sveÃ§ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde tanÄ±tÄ±ldÄ±.

Nobel Edebiyat Ödüllü Ä°sveçli Yazar Par Lagerkvist’in (1891-1974) birçok dile çevrilen ünlü romanÄ± Barabbas Kürtçeye çevrildi. Barabbas, Türkçeye 1969 yÄ±lÄ±nda Melih Cevdet Anday tarafÄ±ndan çevrilmiÅŸti. Ä°sveç’te yaÅŸayan Kürt yazar FÄ±rat Cewerî’nin Kürtçe çevirisi, Ä°stanbul Ä°sveç Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’nda kokteyli, müzikli bir etkinlikle tanÄ±tÄ±ldÄ±. Ä°sveç Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Therese Hyden’in de kÄ±sa bir konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± etkinliÄŸe aralarÄ±nda yazar, gazeteci ve siyasetçinin de bulunduÄŸu çok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±.

Ä°sveçli ÅŸair, roman ve oyun yazarÄ± Lagerkvist Par, eserleriyle 20 yy. ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°sveç’in en ünlü yazarÄ± oldu. Hitler faÅŸizmine karÅŸÄ± tutumuyla da bilinen Lagerkvist, II. Dünya savaÅŸÄ±ndan sonra roman aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±. Üne kavuÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan eseri 1944’te yayÄ±nlanan, Türkçeye de çevrilmiÅŸ olan Dvragen, (Cüce) olsa da, onu asÄ±l üne kavuÅŸturan 1950’de yayÄ±nlandÄ±ktan bir yÄ±l sonra Nobel Edebiyat Ödülü kazandÄ±ran Barabbas isimli romanÄ± oldu. Roman daha sonra filme de çevrildi.

Barabbas, çarmÄ±ha gerilmek üzere Roma valisi Pilatus’un karÅŸÄ±sÄ±na Ä°sa ile birlikte çÄ±karÄ±lan bir hayduttur. Roma valisi bayram dolayÄ±sÄ±yla iki mahkûmdan birini baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸinde Yahudiler “Barabbas’Ä± baÄŸÄ±ÅŸla, ötekini as” diye baÄŸÄ±rÄ±rlar. Böylece Barabbas serbest bÄ±rakÄ±lÄ±r. Ä°sa’yÄ± Golgota’ya kadar takip eder. Ölümüne tanÄ±klÄ±k eder. Ä°sa ve çarmÄ±ha gerilme olayÄ± kafasÄ±nÄ± meÅŸgul etmeye baÅŸlar. HÄ±ristiyanlarÄ±n arasÄ±na katÄ±lÄ±r. Onlardan bir deÄŸildir ama… Roman, Barabbas üzerinden insanÄ±n inanç tarihini ve pratiklerini anlatÄ±yor.

ETKÄ°NLÄ°ÄžE HEDVÄ°G LAGERKVÄ°SK DE KATILDI

EtkinliÄŸe ünlü yazarÄ±n oyuncu torunu Hedvig Lagerkvisk de katÄ±ldÄ±. Dedesi ile anÄ±larÄ±nÄ± aktaran oyuncu torun ünlü yazarÄ±n, da o dönem birçok yazar gibi Hitler’in faÅŸizminin hedefi haline geldiÄŸini aktardÄ±. Hitler faÅŸizmi tarafÄ±ndan ülkelerin istila edildiÄŸi dönemde kendi ülkesine de sÄ±ranÄ±n geleceÄŸini düÅŸünen Ä°sveç Hükümeti tarafÄ±ndan bir gece dedesinin arandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°sveç’in iÅŸgal edilmesi halinde ilk hedef olacaÄŸÄ±ndan bir süre baÅŸka bir yerde yaÅŸamak zorunda kalacaklarÄ±nÄ±n bildirildiÄŸini aktaran torun Hedvig, dedesinden övgüyle söz etti. KitabÄ±n Türkçe ve Kürtçe çevirisinden mutluluk duyduÄŸunu belirtti.

Yazar-Çevirmen FÄ±rat Cewerî yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, “BazÄ± konsolosluklarda gazeteciler öldürülürken burada edebiyat etkinliÄŸi yapÄ±yoruz” diyerek, kitap hakkÄ±nda kÄ±sa bir tanÄ±tÄ±m yaptÄ±. Daha sonra kitaptan bir bölüm okudu. Barabbas’tan, Ä°sveççe, Türkçe ve Kürtçe bölümlerin okunduÄŸu etkinlikte Kürt sanatçÄ± RewÅŸen Çeliker ve arkadaÅŸlarÄ± bir müzik dinletisi sundular. Yazar-Çevirmen FÄ±rat Cewerî’nin kitabÄ±nÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± etkinlik, kokteyle sona erdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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