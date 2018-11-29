Kriz nedeniyle ayakkabÄ±cÄ±lar kepenk kapattÄ±; oda feshedildi

Manisa Turgutluâ€™da Ã§ok sayÄ±da ayakkabÄ±cÄ± kriz nedeniyle kepenk kapattÄ±. AyakkabÄ±cÄ±lar OdasÄ±â€™nÄ±n Ã¼ye sayÄ±sÄ± 100â€™Ã¼n altÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼nce oda feshedildi.

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca Manisa'nÄ±n Turgutlu ilçesinde 1965 yÄ±lÄ±ndan beri faaliyet gösteren AyakkabÄ±cÄ±lar OdasÄ±, üye sayÄ±sÄ±nÄ±n 100'ün altÄ±nda düÅŸmesi nedeniyle feshedildi. BakanlÄ±kça Tuhafiyeciler OdasÄ±'na da yazÄ± gönderilerek, 68 üyenin kendilerine baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Turgutlu'da 53 yÄ±ldÄ±r faaliyet gösteren Turgutlu AyakkabÄ±cÄ±lar OdasÄ±'na kayÄ±tlÄ± üyelerin çoÄŸu, kriz nedeniyle kepenk kapattÄ±. Daha önce 100'den fazlasÄ± üye bulunan odada, bu sayÄ± 68'e düÅŸtü. Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca genelge doÄŸrultusunda üye sayÄ±sÄ± 100'den aÅŸaÄŸÄ± düÅŸtüÄŸü için Turgutlu AyakkabÄ±cÄ±lar OdasÄ±'nÄ±n feshedilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±. BakanlÄ±kça 23 KasÄ±m'da Murat Çiçekçi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki 445 üye bulunan Tuhafiyeciler OdasÄ±'na da yazÄ± gönderilerek, 68 üyenin bu odaya baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Turgutlu AyakkabÄ±cÄ±lar OdasÄ±'nÄ±n 3 dönemdir baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüten YÄ±lmaz Kocaerkek, “Son zamanlarda üye sayÄ±sÄ±nÄ±n düÅŸmesi nedeniyle odamÄ±z Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kararÄ±yla feshedildi. Oda üyelerimiz artÄ±k iÅŸlemlerini Tuhafiyeciler ve ManifaturacÄ±lar OdasÄ±'nda görebilecek” dedi. (Manisa/DHA)

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