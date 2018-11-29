CHP ve Ä°YÄ° Parti'de Ankara ve Antalya anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±

CHP'nin Ankara ve Antalyaâ€™yÄ± isteyen Ä°YÄ° Partiâ€™ye bunlarÄ±n yerine Manisa, Trabzon, Denizli, Kayseri ve Konya iÃ§in destek vaat ettiÄŸi iddia edildi.

CHP’nin yerel seçim ittifakÄ± görüÅŸmelerinde Ankara ve Antalya’yÄ± isteyen Ä°YÄ° Parti’ye, bu iki ilin yerine Manisa, Trabzon, Denizli, Kayseri ve Konya büyükÅŸehir belediyeleri için destek vaat ettiÄŸi bildiriliyor.

Haberturk'ten Muharrem SarÄ±kaya iki partinin adaylÄ±k pazarlÄ±klarÄ±na dair iddialarÄ± kaleme aldÄ±. YazÄ±da ÅŸu iddialar öne çÄ±kÄ±yor:

"Ä°ki parti arasÄ±nda kriz olduÄŸu söylenemez ancak, görünen pürüzün nedeni tek büyükÅŸehirde, Ankara’ya dayanÄ±yor… Ä°YÄ° Parti, 'Madem Ä°stanbul, Ä°zmir, Adana, Mersin gibi büyük illeri terk ediyoruz, o zaman iki büyükÅŸehir de bize kalsÄ±n; Ankara ve Antalya’da Ä±srarÄ±mÄ±z var' diyor."

"Son görüÅŸmeden bu yana CHP’den Bülent Tezcan ile Ä°YÄ° Parti’den Koray AydÄ±n tekrar bir araya gelmemiÅŸ olsa da baÅŸka kanallardan devam eden görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸi müzakere masasÄ±na oturmayÄ± tÄ±kÄ±yor. Ä°YÄ° Parti, Antalya’yÄ± aÅŸÄ±lmaz görmemekle birlikte Ankara konusundaki Ä±srarÄ±nÄ± devam ettiriyor.

Hatta biraz da sitem ediyor; BalÄ±kesir’de CHP’nin aday çÄ±karmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± da gerekçesi yapÄ±yor.

Ä°lk görüÅŸmede BalÄ±kesir’in kapsam içinde olduÄŸunu, ancak kendilerine haber vermeden CHP’nin BüyükÅŸehir adayÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°YÄ° Parti’nin etkin ismi, 'Bu can sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yarattÄ±' dedi."

MANSUR YAVAÅž Ä°DDÄ°ASI

"Ä°YÄ° Parti’nin iddiasÄ±, “MHP aday çÄ±karmadÄ±ÄŸÄ± için AK Parti’ye oy vermekten kaçan milliyetçi muhafazakar seçmenin CHP amblemine de oy vermeyeceÄŸi” yönünde…

Bundan dolayÄ± Mansur YavaÅŸ üzerinde mutabakat saÄŸlanÄ±p, Ä°YÄ° Parti’den aday gösterilmesinin daha yararlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürüyor.

Ancak orada bir baÅŸka açmaz karÅŸÄ±larÄ±na çÄ±kÄ±yor, YavaÅŸ tek baÅŸÄ±na Ä°YÄ° Parti adayÄ± olmak istemiyor.

Daha önce koyduÄŸu noktada duruyor; son tahlilde ise bir süre önce Ä°YÄ° Parti lideri AkÅŸener’in de altÄ±nÄ± çizdiÄŸi gibi 'EÄŸer ittifak olacaksa CHP’den yana eÄŸilim' gösteriyor."

CHP: Ä°KÄ° DEÄžÄ°L DÖRT VERELÄ°M

"CHP tarafÄ± ise geliÅŸmeleri sakin izliyor. Ancak Ankara konusundaki Ä±srarÄ±ndan vazgeçmiyor…

CHP’nin etkin ve yetkin ismi, “Ä°YÄ° Parti bizden Ankara ve Antalya’yÄ± istiyor ama biz onlara iki deÄŸil, dört yeri öneriyoruz” dedi ve ekledi: Ä°YÄ° Parti ile Manisa, Denizli, Trabzon’da kesin kazanÄ±rÄ±z; hatta Konya ve Kayseri’de de bazÄ± ilçeleri alabiliriz. Biz onlara iki yerine kesin alabileceÄŸi yerleri öneriyoruz…"

YazÄ±da CHP'li yetkili ismin" Kayseri ve Konya’da da biz aday çÄ±karmayÄ±p, Ä°YÄ° Parti’ye destek veririz, oralarda da oyunu arttÄ±rÄ±r, hatta bu iki büyükÅŸehrin bazÄ± ilçelerini alabilir…” dediÄŸi de aktarÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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