Ä°sveÃ§ Polisi, 300 mÃ¼lteciyi gizlice sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti

Ä°sveÃ§ Polisinin, GÃ¶Ã§men Dairesine bildirmeden 300 mÃ¼lteciyi sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç Devlet Radyosu, Polisin Ä°sveç Göçmen Dairesi’nin iltica taleplerini reddettiÄŸi 300 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± gizlice sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Yasalar iltica talebi reddedilen mültecilerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerinin Göçmen Dairesi’nin denetiminde yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor. Ancak Ä°sveç Devlet Radyosu’nun Ekot haber servisinin araÅŸtÄ±rmalarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerin Göçmen Dairesi’nden gizlenerek gerçekleÅŸtirildiÄŸini gösterdi. Ekot’un belirlemelerine göre polis, 300 civarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± Göçmen Dairesi ve Ä°sveç’te yaÅŸayan yakÄ±nlarÄ±na bildirmeden geldikleri ülkelere iade etti.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n önceden haber verilmeden gizlice sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeleri ancak bir güvenlik riski bulunduÄŸu durumlarda yapÄ±labiliyor. Göçmen Dairesi ve Ä°ltica Mahkemelerinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyi kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar geri dönüÅŸ merkezleri adÄ± verilen kapalÄ± mekanlarda bekletiliyor.

POLÄ°S SIÄžINMACILARIN GÜVENLÄ°ÄžÄ°NÄ° DÜÅžÜNÜYORMUÅž!

SÄ±nÄ±r Polisinin Åžefi Patrik Engström, geri dönüÅŸ merkezlerinde bekletilen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecekleri tarihi önceden bilmeleri durumunda strese girme ve kendilerini sakatlama riski bulunduÄŸunu öne sürerek gizli ve yasalara aykÄ±rÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeleri savundu.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± GruplarÄ± Ulusal Konseyi (FARR), polisin yasalara aykÄ±rÄ± olarak sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± ülkelerine iade etmesine tepki gösterdi. AynÄ± zamanda hukukçu olan FARR BaÅŸkanÄ± Emma Persson, “EÄŸer sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeyi engelleyen yeni durumlar ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸsa bu hakkÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar kullanamÄ±yor. OlanlarÄ± oldukça ciddi görüyoruz. Ä°nsanlara yakÄ±nlarÄ±yla vedalaÅŸma imkanÄ± verilmemesi insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±” dedi.

Persson, yakÄ±nlarÄ±na geri gönderileceklerini bildiremeyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n topluma yeniden entegre olmalarÄ±nda güçlüklerle karÅŸÄ±laÅŸabilecekleri uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

ASIL NEDEN PROTESTO GÖSTERÄ°LERÄ°NÄ° ENGELLEMEK

Polisin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeleri gizlilik içinde gerçekleÅŸtirmesinin asÄ±l nedeni ise muhtemel protesto gösterilerinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± örgütleri ve insan haklarÄ± savunucularÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeleri engellemek için giderek daha radikal eylemlere baÅŸvuruyor. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecekleri tarihi daha önceden bilmeleri durumunda geri dönüÅŸ merkezleri önünde toplanÄ±yor. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± havaalanÄ±na götürecek araçlarÄ±n önlerine geçerek durdurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. BazÄ± durumlarda hava limanlarÄ±na giderek uçaklarÄ±n kalkÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. En son olarak 19 KasÄ±m’da Stockholm dÄ±ÅŸÄ±ndaki geri dönme merkezinde toplanan insan haklarÄ± savunucularÄ±, 50 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Afganistan’a iadesini engellemek için giriÅŸimde bulunmuÅŸtu. Kitlenin polis bariyerini aÅŸmasÄ± üzerine polis ve göstericiler arasÄ±nda arbede yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

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