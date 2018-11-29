PayamlÄ± ve Ã‡amtepeliler, mermer ocaklarÄ±nÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±yacak

Ä°zmir'in PayamlÄ± ve Ã‡amtepe kÃ¶ylerinde yaÅŸayanlar, zeytin, incir ve Ã¼zÃ¼m baÄŸlarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±na kurulmak istenen 3 mermer ocaÄŸÄ±nÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±yor.

Metehan UD

Ä°zmir

PayamlÄ± ve Çamtepe köylüleri zeytin, incir ve üzüm baÄŸlarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±na kurulmak istenen 3 mermer ocaÄŸÄ±nÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±yarak açÄ±lmamasÄ± için mücadele verecek. Muhtarlar, bakanlÄ±k yetkililerine çaÄŸrÄ±da bulunarak köylüleri de dinlemesini istedi.

Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü, Seferihisar’Ä±n Çamtepe köyü, KarabaÄŸlar’Ä±n KavacÄ±k köyü ve Güzelbahçe’nin PayamlÄ± köyünün birleÅŸtiÄŸi bölgeye son bir ay içinde bir mermer ocaÄŸÄ± için kapasite artÄ±ÅŸÄ±nÄ± baÅŸvurusunu kabul ederken iki yeni mermer ocaÄŸÄ±nÄ±n da kurulmasÄ± için ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ kararÄ± verdi. AyrÄ±ca ocaklarla birlikte iki tane de mermer kesme-iÅŸleme-sayalama tesisi için de onay çÄ±ktÄ±. Ocaklar ise ortak iÅŸ yapan KavacÄ±klÄ± Maden ile Çatalkaya Mermer Maden Åžirketleri tarafÄ±ndan açÄ±lacak. OcaklarÄ±n iki tanesi KavacÄ±klÄ± köyü ile PayamlÄ± köyü arasÄ±nda kalan Çatalkaya Tepesi’ne kurulacakken diÄŸeri ise Çamtepe köyü ile PayamlÄ± köyü arasÄ±nda kalan Dikmen Tepesi’ne kurulacak.

KAVACIK’TA ÜZÜM, PAYAMLI’DA BARDACIK FESTÄ°VALÄ°

OrmanlÄ±k alanda açÄ±lacak ocaklarÄ±n etrafÄ±nda ise köylülerin geçim kaynaÄŸÄ± olan zeytin, incir, badem ve ceviz aÄŸaçlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu tarlalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra üzüm baÄŸlarÄ± ile çevrili. KavacÄ±k köyünde her sene üzüm festivali yapÄ±lÄ±rken, PayamlÄ± köyünde bardacÄ±k festivali düzenleniyor. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± tepelerde olan ocaklardan ve iÅŸleme tesislerinden çÄ±kacak toz tarlalarÄ±n üzerine yÄ±ÄŸÄ±lacak. Hem PayamlÄ± köylüleri hem de Çamtepe köylüleri ÇED kararlarÄ±na karÅŸÄ± dava açarak yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± savunacak.

KÖYLÜLER ‘Ä°ÅžÇÄ° ALACAÄžIZ’ YALANINA Ä°NANMIYOR

PayamlÄ± Köyü MuhtarÄ± Ersin Engin tarlalarÄ±n bu ocaklardan etkilenmemesinin imkanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Bizim baÅŸka kazancÄ±mÄ±z yok. Bunlar da harap olursa, burada çevre zarar görürse biz ne yapacaÄŸÄ±z. Maden sahiplerinin gidecek baÅŸka evleri var köylülerin gidecek baÅŸka bir yeri yok. Maden sahipleri köye geldi. Bizi ‘iÅŸçi alacaÄŸÄ±z, köye zararÄ± yok’ diyerek kandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Köylüler buna inanmÄ±yor, tepkili. Zaten mevcuttaki altÄ±n madeni ile mermer ocaÄŸÄ± zarar verdi, eskisi gibi ürün alamÄ±yoruz. Ocaklar sadece buralarla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak daha da büyüyecek. Bizleri buradan göndermek istiyorlar. BakanlÄ±k ellerini vicdanÄ±na koysun buralar için verilecek kararÄ± bir daha düÅŸünsün” dedi.

‘ONLAR ZENGÄ°N BÄ°Z MAÄžDUR OLACAÄžIZ’

Çamtepe Köyü MuhtarÄ± Halil Dikmen de, Dikmen Tepesi’ne dikilecek bölgedeki ocaÄŸÄ±n elli metre ilerisinde zeytinlikleri olduÄŸunu dile getirerek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Ocak sahibi zengin daha da zengin olacak ama zararÄ±nÄ± biz çekeceÄŸiz. Maden sahibi bizim köye de gelerek ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. TarÄ±m il müdürlüÄŸü dosyada zeytinlikler yok diyor ama onlarÄ± köye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz, gelip zeytinlikleri görsünler. Masada oturarak iÅŸi yapmak kolay. Köylüleri de dinlesinler. Biz yargÄ± sürecini yürüteceÄŸiz.”

Ä°zmir tarÄ±m mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ zeytinlikleri gÃ¶remedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 18:45

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