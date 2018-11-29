Mimarlar OdasÄ±: SuriÃ§i'ni korumak Ã¼zere harekete geÃ§in!

DiyarbakÄ±r SurlarÄ± ve Hevsel BahÃ§eleri KÃ¼ltÃ¼rel Peyzaj AlanÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in Mimarlar OdasÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±: Devletin sorumluluÄŸu bu alanlarÄ± korumak

Mimarlar OdasÄ± Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Selma Aslan, Mimarlar OdasÄ±nda DiyarbakÄ±r SurlarÄ± ve Hevsel Bahçeleri kültürel peyzaj alanÄ±nÄ±n korunmasÄ± için basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Aslan, UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan DiyarbakÄ±r SurlarÄ± ve Hevsel Bahçeleri’nin korunmasÄ± için, baÅŸta UNESCO Dünya Miras Komitesi olmak üzere tüm ilgili taraflarla birlikte ulusal ve uluslararasÄ± kamuoyuna çaÄŸrÄ± da bulundu.

'GÜVENLÄ°K ODAKLI KARARLAR ALINDI'

UNESCO Dünya Kültürel ve DoÄŸal MirasÄ±nÄ±n KorunmasÄ±na Dair SözleÅŸme gereÄŸince taraf olan devletlerin, korunan alanlar hakkÄ±nda Dünya Miras Komitesi’ne düzenli rapor sunmakla yükümlü olduklarÄ±nÄ± söyleyen Aslan “2016 yÄ±lÄ±ndan bugüne, Sur ilçesinin neredeyse tamamÄ±nÄ±n acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ, nüfusun çoÄŸunluÄŸu yaÅŸam çevrelerini terk ederek göç etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. ArdÄ±ndan yerleÅŸim yerlerine eriÅŸim kapatÄ±larak yÄ±kÄ±ma baÅŸlanmÄ±ÅŸ, bölgenin dönüÅŸtürülmesi için mimarlÄ±k ve planlama bir araç haline dönüÅŸtürülmüÅŸtür. Ä°mar PlanÄ± DeÄŸiÅŸikliÄŸi ile mevcut tarihi doku ve tescilli yapÄ±lar yok sayÄ±lmÄ±ÅŸ, kentsel donatÄ± alanlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, birçok yapÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±mÄ± öngörülmüÅŸ, güvenlik ve savunma odaklÄ± kararlar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

'ZIRHLI ARAÇLARIN Ä°LERLEMESÄ° Ä°ÇÄ°N EVLER YIKILDI'

Görüntülerden tespit edilen KurÅŸunlu Camii, HacÄ± Hamit Camii, PaÅŸa HamamÄ±, Mehmet Uzun Evi, Ermeni Katolik Kilisesi gibi kimi Tescilli Sivil Mimari yapÄ±larÄ±n aÄŸÄ±r hasarlÄ± olduÄŸu görüldüÄŸünü söyleyen Aslan, “DiyarbakÄ±r SurlarÄ± ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj AlanÄ±nÄ±n korunmasÄ± için yapÄ±lan tüm çaÄŸrÄ± ve açÄ±klamalara, alÄ±nan kararlar hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan hukuki sürece raÄŸmen tahribatÄ±n önüne geçilememiÅŸ, aÄŸÄ±r zÄ±rhlÄ± araçlarÄ±n ilerlemesini saÄŸlamak üzere evlerin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriçi’nde yer alan yerleÅŸim yerlerinin haritadan silinmesi süreci baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

'DEVLETÄ°N SORUMLULULUÄžU BU ALANLARI KORUMAKTIR'

Devletin bu tür alanlarÄ± korumak ve gelecek nesillere aktarmakla sorumlu olduÄŸunu söyleyen Aslan ancak bunun tersine Suriçi’nde yeni yapÄ±larÄ±n inÅŸa edildiÄŸini ve mimari mirasÄ±n yok edildiÄŸini belirtti: Toplamda 103 gün süren operasyonlar sÄ±rasÄ±nda aÄŸÄ±r tahribata uÄŸrayan Suriçi, gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yürütülmesiyle korunabilecek durumdayken acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ ve yÄ±kÄ±m süreci baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

‘SURÄ°ÇÄ°’NDEKÄ° TAHRÄ°BATI DURDURALIM’

BaÅŸta UNESCO Dünya Miras Komitesi olmak üzere, tüm ilgili taraflarla birlikte ulusal ve uluslararasÄ± kamuoyuna çaÄŸrÄ±da bulunan Aslan “Mimarlar OdasÄ± olarak, baÅŸta UNESCO Dünya Miras Komitesi olmak üzere tüm ilgili taraflarla birlikte ulusal ve uluslararasÄ± kamuoyunu, DiyarbakÄ±r SurlarÄ± ve Hevsel Bahçeleri arasÄ±nda bulunan ve kentsel sit alanÄ± olan Suriçi’nde yaÅŸanan tahribatÄ± durdurmak, yerleÅŸim yerlerini terk etmek zorunda kalan kentlilerin yaÅŸam alanlarÄ±na sahip çÄ±kmak ve insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak mirasÄ± olan Suriçi’ni korumak üzere sorumluluk almaya ve harekete geçmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

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