BeylikdÃ¼zÃ¼ halkÄ± â€˜yeÅŸil alanâ€™Ä±n satÄ±lacaÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± protesto etti

Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼â€™de halk imar planlarÄ±nda â€˜yeÅŸil alanâ€™ olan yerin, imara aÃ§Ä±larak satÄ±lacaÄŸÄ± iddiasÄ± Ã¼zerine eylem dÃ¼zenledi.

Ä°stanbul Beylikdüzü'de vatandaÅŸlar imar planlarÄ±nda ‘yeÅŸil alan’ olan yerin imara açÄ±larak satÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti. KavaklÄ± Mahallesi'nde toplanan vatandaÅŸlar, söz konusu alana iliÅŸkin çeÅŸitli belgeleri göstererek, burasÄ±nÄ±n Beylikdüzü Belediyesi'nce imara açÄ±larak satÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Gruptakiler, “BurasÄ± parktÄ±r, park olarak kalmasÄ±nÄ± istiyoruz” ÅŸeklinde slogan attÄ±.

Grup adÄ±na açÄ±klama yapan Kenan BalcÄ±, satÄ±lacaÄŸÄ± ileri sürülen yerin 20 yÄ±l önce park alanÄ± ilan edildiÄŸini söyledi.

Söz konusu alanÄ±n halka ait olduÄŸunu belirten BalcÄ±, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“BurasÄ± 5 senedir bataklÄ±k halindeydi, daha kötüydü, biraz düzelttim. AltÄ± ay önce komÅŸulardan bana tepki geldi. Dediler ki; 'Kenan Bey, dükkanÄ±n park alanÄ±nÄ± kendi mülkün yapÄ±yorsun, çevirmiÅŸsin', Böyle bir ÅŸeyden haberim yok, biz yapmadÄ±k. AraÅŸtÄ±rdÄ±k, BüyükÅŸehir Belediyesi'ne dosya sunmuÅŸlar, burayÄ± birisine vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. BüyükÅŸehir Belediyesi'ne itiraz ettik, onlar da reddederek, buranÄ±n yeÅŸil alan kalmasÄ±na karar verdi. 10 gün önce haber geldi, burasÄ± yine birisine verilmek isteniyor. BurasÄ± halkÄ±n yeri, halkÄ±n olarak kalmasÄ±nÄ± istiyoruz. Tüm yetkililerden buranÄ±n yeÅŸil alan kalmasÄ±nÄ± rica ediyorum.” (AA)

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