KadÄ±n istihdamÄ± iÃ§in Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± talebi

HDP Milletvekili Pero Dundar, kadÄ±n istihdamÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã¶nlenmesi amacÄ±yla Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± istedi.

HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, kadÄ±n istihdamÄ±na iliÅŸkin Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± istedi.

Türkiye’de çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±ndaki dört kadÄ±ndan birinin iÅŸ gücüne katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekten Dundar, “KadÄ±nlarÄ±n iÅŸ gücüne katÄ±lÄ±mÄ± ve istihdamÄ±nÄ±n önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, kadÄ±n iÅŸsizliÄŸi ve kadÄ±nlarÄ±n kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdamÄ± ile mücadele edilmesi, kadÄ±nlarÄ±n güvenceli istihdamÄ±nÄ± ve insanca koÅŸullar içinde çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak politikalarÄ±n uygulanmasÄ±; kadÄ±n ve erkek istihdamÄ±nda ücret eÅŸitsizliÄŸinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve ücretlerin insanca yaÅŸayacak bir seviyeye çekilmesi, kadÄ±nlarÄ±n sendikalaÅŸmasÄ±nÄ±n önündeki her türlü engelin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, amacÄ±yla Meclis araÅŸtÄ±rma komisyonun kurulmasÄ± aciliyet taÅŸÄ±maktadÄ±r” dedi.

KadÄ±n istihdamÄ±na iliÅŸkin Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk tarafÄ±ndan yanÄ±tlanmasÄ± talebiyle soru önergesi de veren Dundar, Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisinin raporlarÄ±na göre 2018’in ilk 10 ayÄ±nda en az 92 kadÄ±n iÅŸçinin iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Dundar ÅŸu sorulara yanÄ±t istedi:

"â– KadÄ±nlar neden daha az istihdam edilmektedir?

â– KadÄ±n ve erkek arasÄ±ndaki ücret eÅŸitsizliÄŸinin giderilmesi için bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu çalÄ±ÅŸmalar nelerdir?

â– KadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± için iÅŸ gücü piyasalarÄ±ndaki cinsiyetçi uygulamalarÄ±n giderilmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z nelerdir?

â– 92 kadÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, iÅŸ kazalarÄ±nÄ±n ve cinayetlerinin kaçÄ± ile ilgili soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?" (Ä°stanbul/EVRENSEL)

â€˜KadÄ±n emekÃ§ilerin en temel sorunu gÃ¼vencesizlikâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 18:12

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