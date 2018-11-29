Boko Haram saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 asker Ã¶ldÃ¼

Nijeryaâ€™nÄ±n kuzeydoÄŸusunda Boko Haramâ€™Ä±n askeri Ã¼slere dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 39 asker Ã¶ldÃ¼, 43 asker yaralandÄ±.

BatÄ± Afrika ülkesi Nijerya’nÄ±n kuzeydoÄŸusunda, Boko Haram’Ä±n askeri üslere düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 39 asker öldü, 43 asker yaralandÄ±.

Nijerya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Tukur Yusuf Buratai, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, örgütün son haftalarda Borno eyaletine baÄŸlÄ± Kukawa, Ngoshe, Kareto ve Gajiram bölgelerindeki 4 askeri üsse saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SaldÄ±rÄ±larda 16 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 12’sinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Buratai, saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan çÄ±kan çatÄ±ÅŸmalarda 23 askerin öldüÄŸünü, 31’inin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Buratai, Boko Haram’Ä±n insansÄ±z hava araçlarÄ±nÄ± kullanarak üslere saldÄ±rÄ± düzenlediÄŸini kaydetti.

Öte yandan basÄ±nda çÄ±kan haberlerde, saldÄ±rÄ±larda 100’den fazla askerin öldüÄŸü öne sürüldü.

Nijerya’da 2000’li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana varlÄ±k gösteren Boko Haram’Ä±n 2009’dan itibaren düzenlediÄŸi kitlesel ÅŸiddet eylemlerinde 20 binden fazla kiÅŸi öldü. Örgüt, 2015’ten bu yana ülkenin sÄ±nÄ±r komÅŸularÄ± Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldÄ±rÄ±lar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü HavzasÄ±’ndaki saldÄ±rÄ±larÄ±nda en az 2 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. (AbujaAA)

www.evrensel.net