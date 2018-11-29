TÃ¼rkiyeli sendikacÄ±lar Almanyaâ€™daki sendikacÄ±larla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼Â 

Demokratik Ä°ÅŸÃ§i Dernekleri Federasyonunun (DÄ°DF) davetiyle Almanyaâ€™ya giden TÃ¼rkiyeli sendikacÄ±lar bir dizi etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±.Â

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Demokratik Ä°ÅŸçi Dernekleri Federasyonunun (DÄ°DF) davetiyle Almanya’ya giden Türkiyeli sendikacÄ±lar bir dizi etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±, AlmanyalÄ± sendikacÄ±larla bir araya geldi. Sermaye sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n dünyanÄ±n her yanÄ±nda kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklara yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sürdüÄŸüne dikkat çeken sendikacÄ±lar, dayanÄ±ÅŸmanÄ±n önemine dikkat çekti.

Türkiye’den Almanya’ya giden SatÄ± Burubcu (KESK/Tüm Bel-Sen), Ä°smail SaÄŸdÄ±ç (KESK/EÄŸitim Sen), Makum Alagöz (Türk-Ä°ÅŸ/DERÄ°TEKS) ve Sedat Sadak’tan (DÄ°SK/ BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ) oluÅŸan heyet ile Alman sendikacÄ±lar, Sindelfingen’de bulunan Mercedes fabrikasÄ±nÄ± ziyaret ettiler. Mercedes Ä°ÅŸyeri Ä°ÅŸçi Temsilcisi Oktay Güler’in karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± heyet, daha sonra ver.di (BirleÅŸik Kamu Hizmetleri SendikasÄ±) Baden Württemberg Eyaleti Kongresine katÄ±ldÄ±. Kongrede Tüm Bel-Sen MYK Üyesi SatÄ± Buruncu, kazanÄ±mlar elde etmek için uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸmanÄ±n önemine dikkat çekti.

Stuttgart ÅŸehir merkezinde bulunan Alman Sendikalar BirliÄŸi binasÄ±nda ise akÅŸam ise bir toplantÄ± gerçekleÅŸtirildi. Ä°ÅŸçi ve sendika temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± iki dilde (Almanca/Türkçe) yapÄ±ldÄ±. Alman sendikacÄ±lar Türkiye’deki hak ihlallerine dikkat çekerek, bu koÅŸullarda sendikal mücadele verilmesini saygÄ±yla izlediklerini dile getirdi. EÄŸitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Ä°smail SaÄŸdÄ±ç, baskÄ±lara raÄŸmen umutlu olunmasÄ± için de çok neden olduÄŸunu söyleyerek süren direniÅŸlere ve mücadelelere dikkat çekti. UluslararasÄ± alanda sermayenin saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Sedat Sadak, kapitalist sömürüye karÅŸÄ± iÅŸçilerin mücadelesinin ortak olmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. DERÄ°TEKS Yönetim Kurulu Üyesi Makum Alagöz de “Ülkemizde irili ufaklÄ± 7200 Alman iÅŸletmesi var. Ve buralarda çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ücret 300 avroyu geçmiyor. Hugo Boss, Bosch, Mercedes... Daha ucuz iÅŸgücü ülkesi olduÄŸu için Türkiye’deler. Yani sermaye sÄ±nÄ±fÄ± kendi çÄ±karlarÄ±nÄ± düÅŸünmekte. Bizler de kendi sÄ±nÄ±fÄ±mÄ±z iÅŸçilerin menfaatini düÅŸünerek kalÄ±cÄ± iliÅŸkiler kurmak istiyoruz” dedi.

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