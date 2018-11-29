Ä°BBâ€™nin arsa satÄ±ÅŸÄ±na NuhoÄŸluâ€™dan tepki: Ä°stanbulâ€™un geleceÄŸi satÄ±ÅŸta

Ä°BB'nin, Ãœnalan metro ve UzunÃ§ayÄ±r metrobÃ¼s istasyonlarÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki araziyi satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmasÄ±na Aykurt NuhoÄŸlu'dan tepki geldi.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi’nin, Ünalan metro ve UzunçayÄ±r metrobüs istasyonlarÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki araziyi satÄ±ÅŸa çÄ±karmasÄ±na KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu tepki gösterdi. NuhoÄŸlu “Kamu arazilerinin satÄ±ÅŸÄ±yla Ä°stanbul’un geleceÄŸi satÄ±lÄ±yor” dedi.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi, Ünalan’da 29 bin metrekarelik alanÄ± satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±. 385 milyon TL ihale baÅŸlangÄ±ç fiyatÄ±yla satÄ±lacak alanda saÄŸlÄ±k alanlarÄ±, Ä°GDAÅž deposu, kamusal nitelikte birçok alan, park, yeÅŸil alan ve mahallelinin alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± bir pazar bulunuyor. Arazinin satÄ±ÅŸ ihalesi 5 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü belediyenin Saraçhane'deki binasÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek.

‘Ä°STANBUL’UN GELECEÄžÄ° SATILIYOR’

KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu, son kalan kamu arazilerinden biri olan 29 bin metrekarelik alanÄ±n satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi. Ä°stanbul Büyük Åžehir Belediyesi’nin elinde arazi kalmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken NuhoÄŸlu, “Bu son kalan arazileri satÄ±p ne yapacaklar” diye sordu. Ä°stanbul’da çok fazla ihtiyaç olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen NuhoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bir kamu kurumunun halkÄ±n bu kadar çok ihtiyacÄ± varken arazisini satmasÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸey deÄŸil. Ä°stanbul’un eÄŸitim, sosyal, spor, saÄŸlÄ±k alanlarÄ±na ihtiyacÄ± var. Bütün bu ihtiyaçlar karÅŸÄ±landÄ± mÄ±? Ä°stanbul’un sorunlarÄ± bitti mi? Neden satÄ±yorlar? Ä°stanbul’un son kamu alanlarÄ±nÄ± satÄ±p nereye gidecekler? Ekonomik sorunlar kamu alanlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ± ile çözülmez. Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± çözülmek isteniyorsa, sat, savur ekonomisi yerine sürdürülebilir ve planlÄ± bütçe yapÄ±lmalÄ±, kaynaklar doÄŸru ve tasarruflu kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bir kamu arazisini satarken çocuklarÄ±n oyun alanÄ±, park, yuva hakkÄ±nÄ± satÄ±yorsunuz. Gençlerin kültür, sanat, spor alanÄ± hakkÄ±nÄ± satÄ±yorsunuz. YaÅŸlÄ±larÄ±n sosyal yaÅŸam evi, huzurevi hakkÄ±nÄ± satÄ±yorsunuz. Her iki kadÄ±ndan birinin ÅŸiddet gördüÄŸü Ä°stanbul’da kadÄ±nlarÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma evi hakkÄ±nÄ± satÄ±yorsunuz. Ä°nsanlarÄ±n yeÅŸil alan haklarÄ±nÄ± satÄ±yorsunuz. Bir kamu arazisini satarken bu günü deÄŸil geleceÄŸi satÄ±yorsunuz.Hiç kimsenin buna hakkÄ± yok. Bu ÅŸehrin, Ä°stabul’un geleceÄŸini satamazsÄ±nÄ±z. Kamu AlanlarÄ±nÄ±n bir metrekaresi bile satÄ±lamaz, satÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Ä°BB'yi bu yanlÄ±ÅŸtan geri dönmeye ve ihaleyi iptal etmeye davet ediyorum.”

‘30 DÖNÜM ARAZÄ°YE NELER YAPILIR?’

30 dönümlük arazi yaklaÅŸÄ±k 7 futbol sahasÄ±nÄ±n büyüklüÄŸünde. Peki, bu araziye neler inÅŸa edilebilir?

â– KadÄ±köy Belediyesi Bahriye Üçok Ekolojik YuvasÄ± gibi yaklaÅŸÄ±k 10 adet yuva inÅŸa edilebilir.

â– 6 bin öÄŸrencinin barÄ±nabileceÄŸi yurt yapÄ±labilir.

â– Araziye 4 bin kiÅŸiye ev sahipliÄŸi yapabilecek tiyatro ve sinema salonu yapÄ±labilir.

â– Konservatuar eÄŸitimi için kullanÄ±lan ancak boÅŸaltÄ±lmasÄ± gündemde olan Haldun Taner Sahnesi gibi 10 adet konservatuar binasÄ± inÅŸa edilebilir.

â– Deprem toplanma alanlarÄ±nÄ±n yok edildiÄŸini de düÅŸünürsek, bu arazi 300 çadÄ±r kapasiteli bir deprem toplanma alanÄ± olarak da kullanÄ±labilir.

â– Araziye binden fazla aÄŸaç dikilebilir. (HABER MERKEZÄ°)

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