Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ: DemirtaÅŸ nedenÂ hÃ¢lÃ¢ tahliye edilmedi?

HDP Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, DemirtaÅŸ'Ä±n AÄ°HM kararÄ±na raÄŸmen neden serbest bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Adalet BakanÄ± GÃ¼l'e sordu.

AÄ°HM tarafÄ±ndan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda verilen serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n kararÄ±nÄ±n üzerinden on gün geçtiÄŸine dikkat çeken HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ AÄ°HM kararlarÄ±nÄ±n baÄŸlayÄ±cÄ± olduÄŸunu ve bu karara uymayan devletlerin aÄŸÄ±r yaptÄ±rÄ±m yükü altÄ±nda kalacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

DemirtaÅŸ’Ä±n hala neden tahliye edilmediÄŸini soran BeÅŸtaÅŸ Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül’e ÅŸu sorularÄ± sordu:

â– Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±ndaki AÄ°HM kararÄ± 20 KasÄ±m 2018 tarihinde açÄ±klanmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen neden hala tahliye edilmemiÅŸtir?

â– AÄ°HM kararÄ± gerekçeli olarak yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ olup “tutukluluk” acele iÅŸlerden olduÄŸu halde mahkeme neyi beklemektedir?

â– TarafÄ±nÄ±zca yapÄ±lan açÄ±klamada AÄ°HM kararÄ±nÄ± baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±nÄ±n uygulayacaÄŸÄ± ve bu karara herkesin saygÄ± duymasÄ± gerektiÄŸine dair açÄ±klama karÅŸÄ±sÄ±nda “baÄŸÄ±msÄ±z” olan yargÄ± neden kararÄ± uygulamamaktadÄ±r?

â– CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n “AÄ°HM’nin verdiÄŸi kararlar bizi baÄŸlamaz” ÅŸeklindeki ifadesi mahkemece talimat olarak mÄ± kabul edilmiÅŸtir? Åžayet öyle ise mahkemelerin “baÄŸÄ±msÄ±z” olduÄŸundan söz edebilir miyiz?

â– CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ± yargÄ±ya müdahale deÄŸil midir? CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± AÄ°HS 18. Maddesinin ihlalinde Ä±srar olarak

görmüyor musunuz?

â– DemirtaÅŸ kararÄ±na direnme, hukuka baÄŸlÄ±lÄ±ktan vazgeçmek midir?

â– Kamuoyuna yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± üzere AÄ°HM kararÄ±nÄ±n açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± 20 KasÄ±m günü cumhurbaÅŸkanÄ± Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Yüksel Kocaman ile ne görüÅŸmüÅŸtür?

â– Bu görüÅŸmenin DemirtaÅŸ kararÄ± ile bir ilgisi var mÄ±dÄ±r? Bu konuda kamuoyuna bir açÄ±klama yapÄ±lacak mÄ±dÄ±r?

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 17:55

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