AKPâ€™li vekile gÃ¶re AladaÄŸ'Ä± anmak provokasyonmuÅŸ

AladaÄŸ'daki Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurdundaki yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler, Genel Kurulda anÄ±ldÄ±. AKPâ€™li vekil â€˜provokatÃ¶rlÃ¼kâ€™le suÃ§ladÄ±.

Adana AladaÄŸ'da, özel bir öÄŸrenci yurdunda çÄ±kan yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden öÄŸrenciler, facianÄ±n ikinci yÄ±lÄ±nda Meclis Genel Kurulunda anÄ±ldÄ±.

CHP, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± okullardaki öÄŸrencilerin yurt ve pansiyonlardaki barÄ±nma sorunlarÄ±na iliÅŸkin araÅŸtÄ±rma önergesinin bugün görüÅŸülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, AladaÄŸ'da bir kÄ±z öÄŸrenci yurdunda çÄ±kan yangÄ±nda 11'i kÄ±z öÄŸrenci, 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin üzerinden iki yÄ±l geçtiÄŸini anÄ±msattÄ±. Sümer, öÄŸrencilerin ailelerinin bugün Meclise gelerek hak, hukuk ve adalet istediÄŸini belirtti.

YangÄ±ndan sonra delillerin karartÄ±lmasÄ± uÄŸruna AladaÄŸ'daki yurdun bir gecede yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sümer, yangÄ±ndan sonra yönetmeliÄŸe uygun olmayan kaç yurdun denetlendiÄŸini, uygun koÅŸullarÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± için kaç yurdun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorarak, “Etkin bir denetim yok ve çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n kÄ±ymeti yok” dedi.

Ä°YÄ° Parti Adana Milletvekili Ä°smail Koncuk, mevcut teftiÅŸ sistemiyle yurtlarÄ±n, okullarÄ±n, özel okullarÄ±n denetlenmesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

MHP KahramanmaraÅŸ Milletvekili Sefer Aycan, Kredi Yurtlar Kurumuna büyük görev düÅŸtüÄŸünü vurgulayarak, hiçbir öÄŸrencinin açÄ±kta kalmamasÄ±, gerekirse kiralama yaparak öÄŸrencilere barÄ±nma imkanÄ± saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

HDP Ä°stanbul Milletvekili Hüda Kaya, AladaÄŸ'daki yurt yangÄ±nÄ±na iliÅŸkin davada tek bir tutuklunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve çocuklarÄ±n ölümüne neden olan yetkililerin terfi almaya devam ettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

AKP’LÄ° VEKÄ°LDEN ‘PROVOKASYON’ ÇIKIÅžI

AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten ise AKP iktidara geldiÄŸinden bu yana en fazla üzerinde durduklarÄ± konularÄ±n baÅŸÄ±nda eÄŸitimin geldiÄŸini ileri sürdü.

Muhalefetten gelen eleÅŸtirilere yanÄ±t veren Mesten, “Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± herhangi bir yurtla ya da özel yurtla ilgili tespitiniz olursa biz de sizin kadar üzerine gidelim, cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±, kapatÄ±lmasÄ± ne gerekiyorsa yapalÄ±m. Kan, acÄ± üzerinden siyaset yaparsanÄ±z sadece provokatörlük yapmÄ±ÅŸ olursunuz” dedi.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Özkoç'un, “Böyle bir anlayÄ±ÅŸÄ± Allah kahretsin...” sözlerine AKP’li milletvekilleri tepki gösterdi. TBMM BaÅŸkanvekili Mustafa Åžentop, birleÅŸime ara verdi, arada da iki parti milletvekilleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma sürdü. KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi. (AA)

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