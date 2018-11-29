CHPâ€™nin kaÄŸÄ±t krizine karÅŸÄ± Ã¶nlem paketi, AKP oylarÄ±yla reddedildi

CHP Milletvekili Utku Ã‡akÄ±rÃ¶zer kaÄŸÄ±t krizine karÅŸÄ± Ã¶nlem paketini Meclise sundu. Paket, AKP'li vekillerin oylarÄ±yla reddedildi.

CHP döviz kurunda yaÅŸanan hareketlilik ve yerli üretim olmamasÄ± nedeniyle yaÅŸanan kaÄŸÄ±t krizinden gazetelerin ve yayÄ±nevlerinin daha fazla etkilenmemesi için çaÄŸrÄ±da bulunarak atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlarÄ± sÄ±raladÄ±. Meclise sunulan öneri paketi, AKP oylarÄ±yla reddedildi.

Ä°LAN FÄ°YATLARI YÜZDE ELLÄ° ARTTIRILMALI

Önlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± takdirde kitap, gazete ve dergi okumanÄ±n lüks hale geleceÄŸini, çok sesli medya ve halkÄ±n haber alma hakkÄ±nÄ±n ortadan kalkacaÄŸÄ±nÄ± belirten CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer, “Gazeteciler ve yayÄ±ncÄ±lar krizin devam edeceÄŸini düÅŸünmek bile istemiyor. KaÄŸÄ±t temini bir devlet politikasÄ± haline gelmeli. KaÄŸÄ±t özel ürün statüsüne, kaÄŸÄ±t üretimi stratejik olarak öncelikli sektörler arasÄ±na alÄ±nmalÄ±. Ä°lan fiyatlarÄ± en az yüzde 50 arttÄ±rÄ±lmalÄ±” dedi.

ÖNERÄ° AKP OYLARIYLA REDDEDÄ°LDÄ°

CHP’li ÇakÄ±rözer artan döviz fiyatlarÄ± ve SEKA’nÄ±n özelleÅŸtirilmesi ile yerli üretim yapÄ±lmamasÄ±ndan kaynaklÄ± yaÅŸanan kaÄŸÄ±t krizinin önlenmesi ve gazetecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p, çözüme kavuÅŸmasÄ± için Mecliste araÅŸtÄ±rma önergesi vererek, gazetelerin kaÄŸÄ±t krizinden daha fazla etkilenmemesi için taleplerin yer aldÄ±ÄŸÄ± öneri paketini Meclise sundu. Genel Kurulda yapÄ±lan görüÅŸmeler sonrasÄ±nda ÇakÄ±rözer’in önergesi AKP oylarÄ±yla reddedildi.

BasÄ±n özgürlüÄŸünün gerçek bir demokrasinin olmazsa olmazÄ± olduÄŸunu vurgulayan ÇakÄ±rözer, ekonomik özgürlük olmadan basÄ±n özgürlüÄŸünün saÄŸlanamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. ÇakÄ±rözer ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Türkiye’de basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± çok çeÅŸitli baskÄ±larla, kÄ±sÄ±tlamalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. BaÅŸta Freedom House olmak üzere, dünyanÄ±n birçok basÄ±n konusunda sÄ±ralama yapan kuruluÅŸu Türkiye’yi ‘BasÄ±nÄ±n özgür olmadÄ±ÄŸÄ± ülkeler’ arasÄ±nda maalesef en tepede listelemekte. Öncelikle, buna neden olan, adaletsiz yargÄ±lamalardÄ±r. Çok sayÄ±da basÄ±n mensubu yazdÄ±klarÄ± haberler, yorumlar ya da sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle yargÄ±lanmakta, soruÅŸturulmakta, en kötüsü özgürlükleri ellerinden alÄ±nmakta.Ä°ÅŸte Eren Erdem, kÄ±sa süre öncesine kadar milletvekiliydi ama gazetecilik döneminde yaptÄ±ÄŸÄ±, gazetecilik faaliyeti nedeniyle ÅŸu anda yargÄ±lanÄ±yor. Ä°sminaz Temel bir yÄ±ldÄ±r tutuklu. Cumartesi Annelerinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± çektiÄŸi için ama iÅŸi zaten foto muhabirliÄŸi. HaksÄ±z, hukuksuz tutuklu bu insanlar bir an önce serbest kalmalÄ±.”

DÖVÄ°Z ARTIÅžI KAÄžIT FÄ°YATINI 4 KAT ARTTIRDI

AKP hükümetleri döneminde yapÄ±lan özelleÅŸtirmeler sonucunda Türkiye üreticisi olduÄŸu birçok konuda ithalatçÄ± hale geldiÄŸini vurgulayan ÇakÄ±rözer, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“SEKA’nÄ±n özelleÅŸtirilmesinin sonucunu bugün kaÄŸÄ±t krizi olarak hep birlikte yaÅŸÄ±yoruz. Gazete kaÄŸÄ±dÄ± fiyatÄ± döviz krizinin de etkisiyle 4 kat arttÄ±. Gazeteler yayÄ±mlarÄ±na ayÄ±rmasÄ± gereken zamanÄ± ve emeÄŸi, gazetelerin ihtiyaçlarÄ±nÄ±n temini için harcamak zorunda kaldÄ±. Gazeteler eklerini kapattÄ±, sayfa sayÄ±larÄ±nÄ± azalttÄ±. Habertürk ve Vatan gazeteleri kapandÄ±, AydÄ±nlÄ±k gazetesi yayÄ±nÄ±na üç gün ara verdi, Sözcü gazetesi ekini kapattÄ±, Millî Gazete sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± düÅŸürdü; Dünya, Sözcü, BirGün, Posta ve Cumhuriyet zam yapmak durumunda kaldÄ±. Resmi ilanlara son dört yÄ±lda sadece yüzde 15 artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±. Resmi ilanlara her gazete eÅŸit olarak ulaÅŸamÄ±yor, yerel gazeteler teker teker kapanÄ±yor. Ä°zmir’de 7 gazete artÄ±k hafta sonlarÄ± çÄ±kmÄ±yor. AydÄ±n’da, Kastamonu’da az önce arkadaÅŸÄ±mÄ±z söyledi gazeteler artÄ±k haftalÄ±k çÄ±kma kararÄ± alÄ±yor. Karar gazetesi geçtiÄŸimiz günlerde bir baÅŸyazÄ± yayÄ±mladÄ± ve reklam vermek isteyen ÅŸirketlerin hem kamu ÅŸirketleri, hem özel ÅŸirketlerin engellendiÄŸini, ilan ambargosu olduÄŸunu dile getirdi. Reklamlar, yayÄ±nlarÄ±n izlenme ve okunma oranlarÄ±yla deÄŸil, iktidara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla doÄŸru orantÄ±lÄ± olarak veriliyor. Birçok gazete resmi ilanlarla ayakta kalmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bugün BasÄ±n Ä°lan Kurumu toplantÄ±sÄ± vardÄ±. BasÄ±n Ä°lan Kurumundan resmi ilan gelirlerinde enflasyonu da dikkate alacak bir artÄ±ÅŸ bekliyoruz, aksi takdirde hem yerel hem ulusal gazeteler kapanmaya devam edecek. Resmi ilanlarda son dört yÄ±lda sadece yüzde 15 artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±. Resmi ilanlara her gazete eÅŸit olarak ulaÅŸamÄ±yor, yerel gazeteler teker teker kapanÄ±yor. Ä°zmir’de 7 gazete artÄ±k hafta sonlarÄ± çÄ±kmÄ±yor. Reklamlar, yayÄ±nlarÄ±n izlenme ve okunma oranlarÄ±yla deÄŸil, iktidara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla doÄŸru orantÄ±lÄ± olarak veriliyor.”

‘BÄ°K ENFLASYONU DÄ°KKATE ALMALI’

BasÄ±n Ä°lan Kurumunun gerçekleÅŸtirdiÄŸi genel kurul toplantÄ±sÄ±na da dikkat çeken ÇakÄ±rözer, “BasÄ±n Ä°lan Kurumundan resmi ilan gelirlerinde enflasyonu da dikkate alacak bir artÄ±ÅŸ bekliyoruz, aksi takdirde hem yerel hem ulusal gazeteler kapanmaya devam edecek” dedi.

‘KAÄžIT STRATEJÄ°K ÜRÜN OLMALI’

YaÅŸanan kaÄŸÄ±t krizi karÅŸÄ±sÄ±nda gazetelerin iflas noktasÄ±na geldiÄŸini belirten ÇakÄ±rözer, CumhurbaÅŸkanÄ± ve Bakanlara çaÄŸrÄ±da bulunarak, talep ve beklentileri sÄ±raladÄ±:

â– KaÄŸÄ±t temini bir devlet politikasÄ± olmasÄ±, kaÄŸÄ±t özel ürün statüsüne, kaÄŸÄ±t üretimi stratejik olarak öncelikli sektörler arasÄ±na alÄ±nmalÄ±.

â– Yerli kaÄŸÄ±t üretimi konusunda kapsamlÄ± altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± gündeme alÄ±nmalÄ±.

â– Döviz kuru gazeteler ve yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörü için sabitlenmeli.

â– KaÄŸÄ±t ithalatÄ± için ödenen KDV yüzde 8’den yüzde 1’e, baskÄ± malzemeleri için KDV oranÄ± yüzde 18’den yüzde 8’e düÅŸürülmeli, yazar ve çevirmenlerden alÄ±nan yüzde 17 gelir vergisi ve yüzde 18 KDV kaldÄ±rÄ±lmalÄ±.

â– YayÄ±ncÄ±larÄ±n 2 milyarÄ± aÅŸan bekleyen KDV alacaklarÄ±nÄ± yayÄ±nevlerinin ayakta kalmasÄ± için hÄ±zlÄ±ca ödenmeli.

â– Medya ve yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörünün devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± için devlet, kaÄŸÄ±tta vergi ve sigorta primlerinde sübvansiyon uygulamalÄ±dÄ±r.

â– Küçük ve orta iÅŸletmelere kredi saÄŸlanmasÄ± konusunda teÅŸvik verilmeli.

â– Ä°ÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n zaten yüksek olduÄŸu bu alanda gazetelerin iÅŸçi çÄ±karmasÄ±nÄ±n önlenmesi için vergi ve sigorta primi ödemeleri belirli bir tarihe kadar ertelenmeli.

â– BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan fiyatlarÄ±nÄ±, kaÄŸÄ±dÄ±n artan maliyetlerini ve artan enflasyonu da dikkate alarak en az yüzde 50 oranÄ±nda zam yapmalÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± bu zammÄ± hÄ±zlÄ±ca onaylamalÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 17:38

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