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FotoÄŸraf: AA
Trabzon'da belediye otobÃ¼sÃ¼yle TIR Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 9 yaralÄ±
29 KasÄ±m 2018 17:18
Trabzon'da meydana gelen trafik kazasÄ±nda 9 kiÅŸi yaralandÄ±.
Trabzon'da Ortahisar ilçesi DeÄŸirmendere Mahallesi DeliklitaÅŸ mevkisindeki viyadükte seyir halindeki Mehmet U. yönetimindeki 34 KP 1177 plakalÄ± TIR, sürücüsünün ismi açÄ±klanmayan 61 BEJ 472 plakalÄ± belediye otobüsüne yandan, ardÄ±ndan arkadan çarptÄ±.
ÇarpmanÄ±n etkisiyle otobüste bulunan yolcularÄ±n yerlerinden savrulduÄŸu kazada, TIR sürücüsü Mehmet U. ve 8 yolcu yaralandÄ±.
YaralÄ±lar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Kaza anÄ±, belediye otobüsünün kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. (Trabzon/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 17:47
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